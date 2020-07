દિવ્ય ભાસ્કર Jul 11, 2020, 03:31 PM IST

લક્ષ્યના ચાર વર્ષ પહેલાં ભારતમાં વાઘની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ છે. તેના માટે ધ ઓલ ઈન્ડિયા ટાઈગર એસ્ટીમેશ દ્વારા 1 લાખ 21 હજાર 337 ચોરસ કિલોમીટરમાં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં 26 હજાર 760 જગ્યાને જુદા જુદા લોકેશન પર કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા. તેનાથી વન્યપ્રાણીઓના 3.5 કરોડથી વધુ ફોટો લેવામાં આવ્યા. તેમાંથી 76 હજાર 651 ફોટો વાઘના અને 51 હજાર 777 ફોટો દીપડાના છે. વાઘ પર કરવામાં આવેલો આ સર્વે દુનિયાનો સૌથી મોટો સર્વે છે. તે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધવામાં આવ્યો છે.

સર્વે 2018નો રેકોર્ડ હવે જાહેર કરાયો છે

આ સર્વે 2018નો છે. રેકોર્ડની જાણકારી હવે સામે આવી છે. સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે દેશમાં 2967 વાઘ છે. 2006માં આ સંખ્યા 1411 હતી. લગભગ 9 વર્ષ પહેલાં પ્રધાનમંત્રીએ સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં વાઘની સંખ્યા બમણી કરવાનું લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યું હતું.

જાવડેકરે કહ્યું - સંકલ્પ સાથેની સિદ્ધિનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે

કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે શનિવારે ટ્વીટ કરીને આ વિશે જાણકારી આપી. તેમણે કહ્યું કે વન્યજીવન સર્વે માટે હકીકતમાં આ એક ઉત્તમ ક્ષણ અને આત્મનિર્ભર ભારતનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. વડાપ્રધાન મોદીની આગેવાનીમાં ભારતે લક્ષ્યના ચાર વર્ષ પહેલાં વાઘની વસ્તીને બમણી કરવાનો સંકલ્પ પૂર્ણ કર્યો છે.જાવડેકરે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે વિશ્વમાં વાઘની કુલ વસતીમાં ભારતનો હિસ્સો 70% છે.

Under the leadership of PM @narendramodi, India fulfilled its resolve to double tiger numbers 4 years before the target through #SankalpSeSiddhi. @GWR@PMOIndiapic.twitter.com/ChnPkCEzUG