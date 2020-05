દિવ્ય ભાસ્કર May 21, 2020, 04:58 PM IST

નવી દિલ્હી. કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી હરદીપસિંઘ પુરીએ કહ્યું છે કે વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત 20 હજારથી વધુ લોકોને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. જોકે અમુક દેશમાં પરત આવવાની મંજૂરી મળી નથી તેથી મુશ્કેલી આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે 25 મે બાદ ઉડાન દ્વારા 5 લાખ કિમીનું અંતર કાપવામા આવ્યું. જેમાં દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કોરોનાવાયરસથી જોડાયેલી સમાગ્રીઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. વિદેશોથી પણ મેડિકલ સામાન દેશમાં લાવવામાં આવ્યો છે.

We have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. We have at same time utilised outgoing aircrafts to carry our citizens who are normally resident abroad&needed to travel because of jobs and other professional commitments: Civil Aviation Min HS Puri https://t.co/L2Sl4h0qKD pic.twitter.com/HbG504H6nz