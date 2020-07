દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 06:41 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારતમાં 59 ચાઈનીસ એપ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણય બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચીનની સોશિયલ મીડિયા એપ વીબોમાંથી એકાઉન્ટ ડિલીટ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ન્યુઝ એજન્સી એએનઆઈએ આ માહિતી આપી છે. મોદીએ આ એપ પર 2015માં એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું.

你好中国!期待通过微博与中国朋友们互动. Hello China! Looking forward to interacting with Chinese friends through Weibo. pic.twitter.com/yQcKn9bqTE