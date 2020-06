દિવ્ય ભાસ્કર Jun 24, 2020, 04:57 PM IST

લદ્દાખ. ભારત-ચીન વચ્ચે તણાવની સ્થિતિમાં આર્મી ચીફ જનરલ એમ એમ નરવણે બે દિવસના લદ્દાખના પ્રવાસે છે. નરવણેએ ચીન સાથેની અથડામણમાં બહાદુરીથી લડનાર જવાનોને આજે કમેન્ડેશન કાર્ડ (પ્રશંસાપત્ર) આપ્યું અને તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. આર્મી ચીફે પૂર્વ લદ્દાખમાં સરહદ ઉપર તહેનાત સૈનિકોને મળીને વર્તમાન સ્થિતિનું નિરિક્ષણ કર્યું હતું.

General MM Naravane #COAS visited forward areas in Eastern #Ladakh and reviewed operational situation on the ground. #COAS commended the troops for their high morale and exhorted them to continue working with zeal and enthusiasm.#NationFirstpic.twitter.com/gc0rmw69Fs