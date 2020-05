દિવ્ય ભાસ્કર May 05, 2020, 05:39 PM IST

નવી દિલ્હી. રાજધાનીમાં કેજરીવાલ સરકારે મંગળવારે દારૂ પર 70% વધારે ટેક્સ વસુલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ત્યારબાદ પણ આજે સવારથી અહીંયા દારૂની દુકાનો પર લોકોની લાંબી કતાર જોવા મળી. લોકડાઉનના ત્રીજા તબક્કાના પહેલા દિવસ સોમવારે દારૂની દુકાન ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ભારે ભીડ અને લોકડાઉનનું પાલન ન કરવાના કારણે કેજરીવાલ સરકારે વધારે ટેક્સ વસુલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેને સ્પેશ્યલ કોરોના ફી નામ આપવામાં આવ્યું છે, તો બીજી બાજુ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ દારૂની દુાકન પર લાંબી કતારના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે.

દિલ્હીમાં ઘણા લોકો તો આજે દારૂની દુકાન ખુલવાની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા તો ક્યાંક લોકો ફુલ વરસાવતા પણ દેખાયા હતા. દિલ્હીના ચંદ્રનગર વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ લાઈનમાં ઊભેલા લોકો પર ફુલ વેરતો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે લોકોએ તેનો વાંધો ઉઠાવ્યો તો તેને કહ્યું કે, ‘તમે બધા આપણા દેશની અર્થવ્યવસ્થા છો, સરકાર પાસે પૈસા નથી’લોકડાઉનના ત્રીજા તબક્કામાં ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોનમાં દારૂની દુકાનો ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

#WATCH Delhi: A man showers flower petals on people standing in queue outside liquor shops in Chander Nagar area of Delhi. The man says, "You are the economy of our country, government does not have any money". #CoronaLockdown pic.twitter.com/CISdu2V86V

લોકો તંત્રથી નારાજ

સાથે જ ઘણા લોકોએ તંત્ર પર સવાલ ઊભા કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, દારૂ ખરીદવા માટે સવારે છ વાગ્યાથી આવી ગયો હતો. દુકના 9 વાગે ખુલવાની હતી. પોલીસ પણ 8.50 વાગ્યે પહોંચી હતી. આના માટે કોણ જવાબદાર છે. અને જો કંઈ ખોટું થઈ ગયું તો તેનું જવાબદાર કોણ હશે?અમને 70 ટકા વધારે ટેક્સ આપવામાં કોઈ વાંધો નથી. આ દેશને એક પ્રકારનું દાન જ હશે.

#WATCH A man outside a liquor shop in Laxmi Nagar, Delhi says,"I'm here since 6 am. Shop was supposed to open at 9 am but police arrived at 8:55 am...who will be responsible if something untoward happens here? We've no issue with 70% tax, it's like a donation from us to country". pic.twitter.com/xnhycDLL4y