Jun 09, 2020, 05:53 PM IST

મુંબઈ. મુંબઈમાં ઓફિસે જનારા લોકો માટે સોમવારે બેસ્ટ (બસો)ની સેવા શરૂ થઈ છે. જોકે, તેમા ફક્ત પ્રાઈવેટ અને સરકારી ઓફિસોમાં જનાર લોકોને જ બસમાં બેસવા માટે મંજૂરી છે. તેમ છતાં અહી સંખ્યા એટલી વધારે છે કે લોકો બસોમાં ખૂબ જ ભીડમાં તેમની ઓફિસ જઈ રહ્યા છે.

મુંબઈમાં કોરોના સંક્રમિતોની સંખ્યા 50 હજારને પાર થઈ ગઈ છે. તેમ છતાં લોકો આ સ્થિતિને નજર અંદાજ કરી રહ્યા છે અને બસોમાં બેસવા માટે સતત ધક્કા-મુક્કી કરતા જોવા મળે છે. આ ધક્કા-મુક્કાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમા બસમાં બેસવા એક બીજાને ધક્કા લગાવતા દેખાય છે.

આ વીડિયોને મુંબઈ કોંગ્રેસના નેતા મિલિંદ દેવરાએ ટ્વીટ કર્યો છે. વીડિયો સાથે દેવરાએ લખ્યું છે, લોકલ ટ્રેનો ન ચાલવાને લીધે હું ઉદ્યોગપતિઓને આગ્રહ કરું છું કે તેઓ પોતાના એવા કર્મચારીઓ માટે બસની વ્યવસ્થા કરે કે જેમની પાસે ટુ-વ્હિલર કે કાર નથી.

મિલિંદ દેવરાનું ટ્વિટ....

Social distancing for Mumbai’s urban poor is like herding cats.



Mumbaikars will endure intolerable levels of hardship because we turned a blind eye to decades of institutionalised corruption & negligence in one of Asia’s richest civic bodies.



The rot transcends party politics pic.twitter.com/pgZAozZQo2