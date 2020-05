લોકડાઉનમાં અન્ય રાજ્યોમાં ફસાયેલા મજૂરો માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચાલી રહી છે, જેને શ્રમિક ટ્રેન નામ આપવામાં આવ્યું છે

પહેલી શ્રમિક ટ્રેન 1 મેના રોજ તેલંગણાથી ઝારખંડ ગઈ હતી, અત્યાર સુધીમાં 160થી વધુ ટ્રેનોથી 1.60 લાખથી વધુ મજૂર ઘરે પહોંચ્યા

રેલ્વે મંત્રાલયે 2 મેના રોજ એક ગાઈડલાઈન બહાર પાડી હતી, જેમાં સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે - રેલ્વે રાજ્યોને ટિકિટ આપશે અને રાજ્યો મજૂરોને ટિકિટ આપીને પૈસા લેશે, પછી તેઓ રેલવેને પૈસા આપશે

ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ એક ટ્વીટમાં દાવો કર્યો છે કે, રેલવે મજૂરોના ભાડા પર 85% સબસિડી આપે છે, બાકીના 15% રાજ્ય સરકાર ચૂકવે છે

પ્રિયંક દ્વિવેદી May 08, 2020, 11:16 AM IST May 08, 2020, 11:16 AM IST

નવી દિલ્હી. 25 માર્ચે લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું, ત્યારે અમે પગપાળા ઘરે જવા માટે નીકળ્યા. પરંતુ, નાસિકમાં જ પોલીસે અમને પકડ્યા અને અમને કવોરન્ટીન સેન્ટર મોકલી દીધા. અમે ત્યાં 20-25 દિવસ રહ્યા. 1 મેના રોજ ખબર પડી કે ટ્રેન રવાના થવાની છે. અમને કહેવામાં આવ્યું કે જો અમારે ઘરે જવું હોય તો ટિકિટ ખરીદવી પડશે. નાસિકથી લખનૌની ટિકિટ 470 રૂપિયા હતી. મારી પાસે પૈસા નહોતા. મેં મારા સબંધીઓ જોડેથી માંગ્યા. જ્યારે મેં ટિકિટ ખરીદી, ત્યારે હું ત્યાંથી આવી શક્યો. આવું ફક્ત મારી સાથે નહિ, ઘણા લોકો સાથે થયું છે.

આ વાત લખનૌના રહેવાસી જગત સિંહની છે. જગત નાસિકમાં મજૂર છે. અને 3 મેના રોજ સ્પેશિયલ શ્રમિક ટ્રેનથી પોતાના ઘરે પાછો ફર્યો હતો. જગત જ નહિ, યુપીના શ્રાવસ્તિમાં રહેતા ઈલિયાસ પણ આવું જ કંઈક કહે છે.

ઈલિયાસ કહે છે કે, મારે નાસિકથી લખનૌ આવાનું હતું. મારી પાસે પૈસા નહોતા. તેમ છતાં મને 420 રૂપિયાની ટિકિટ ખરીદવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. મેં સાથીઓ જોડે માંગ્યા પણ તેમની પાસે પણ પૈસા નહોતા. પછી મેં મારા ઘરવાળા પાસેથી પૈસા ખાતામાં મંગાવ્યા હતા. તેમના માટે અચાનક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી અઘરી હતી. તેમ છતાં તેમણે ગમે તેમ કરીને પૈસા મોકલ્યા અને હું ઘરે પહોંચ્યો હતો.

25 માર્ચથી લોકડાઉન થયા બાદ, વિવિધ રાજ્યોમાં કામ કરતા પરપ્રાંતિય મજૂરોને પગપાળા ઘરે જવાની ફરજ પડી હતી. કેટલાક તો ઘેર પહોંચ્યા પણ. તો કેટલાકનું રસ્તામાં જ મોત નીપજ્યું.

29 એપ્રિલના રોજ, ચાલવાને કારણે લગભગ 50 મજૂરોના મોત બાદ ગૃહ મંત્રાલયે ફસાયેલા મજૂરોને અન્ય રાજ્યોમાં સ્થળાંતર કરવાની મંજૂરી આપી હતી. 1 મેથી, રેલ્વે મંત્રાલયે ફસાયેલા મજૂરોને ઘરે લઈ જવા માટે વિશેષ મજૂર ટ્રેનો ચલાવી હતી. અત્યાર સુધીમાં, 160થી વધુ ટ્રેનોથી 1.60 લાખથી વધુ મજૂરો પોતાના ઘરે પહોંચ્યા છે.

પરંતુ, હજી પણ જ મૂંઝવણ છે તે ભાડા અંગે છે. ઘણા કામદારો કહે છે કે તેમની પાસેથી ભાડાના પૈસા લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ, ભાજપનું કહેવું છે કે રેલ્વે મજૂરોને 85% સબસિડી ભાડા પર આપી રહી છે. અને બાકીના 15% રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યા છે.

જ્યારે, 2 મેના રોજ રેલવે મંત્રાલયે શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને લગતી 19 પોઇન્ટની ગાઇડલાઈન બહાર પાડી હતી. આ માર્ગદર્શિકામાં 11મો પોઇન્ટ છે, જેમાં લખ્યું છે 'સેલ ઓફ ટિકિટ' એટલે કે 'ટિકિટનું વેચાણ'. આ પોઇન્ટના ત્રણ પેટા પોઇન્ટ્સ પણ છે.

a) સ્પેશિયલ શ્રમિક ટ્રેનોમાં ઓછામાં ઓછા 1200 અથવા 90% મુસાફરો હોવા જોઈએ.

b) રાજ્ય સરકારો રેલવેને કામદારોના નામ અને તેમના સ્થળની વિગતો આપશે. તેના આધારે, રેલ્વે નિર્ધારિત ડેસ્ટિનેશનની ટિકિટ છાપશે અને તેને સ્ટેટ ઓથોરિટીને આપશે.

c) આ પછી, સ્ટેટ ઓથોરિટી મુસાફરને ટિકિટ આપશે. તેઓ તેમની પાસેથી ટિકિટના પૈસા લેશે અને તે પછી તેઓ આ નાણાં રેલવેને આપશે.

આનાથી તો એમ જ લાગે છે, કે જે જશે તે જ ભાડું આપશે. કોણ જઈ રહ્યું? મજૂર. તો ભાડું કોણ આપશે? મજૂર.

આ સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું ભાડુ કેટલું છે?

1 મેના રોજ રેલ્વે મંત્રાલયે સ્પેશિયલ ટ્રેનના ભાડાને લઈને એક સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યું હતું. તેના મુજબ, જો તમે એક સ્થળેથી બીજી જગ્યાએ જાઓ છો, તો ભાડાની રકમ લેવામાં આવે છે. આ સિવાય 30 રૂપિયા સુપરફાસ્ટ ચાર્જ અને 20 રૂપિયા વધારાનો ચાર્જ આપવો પડશે. એટલે કે ભાડા ઉપર 50 રૂપિયા વધારાના લેવાશે.

તો 85:15 વાળી વાત ક્યાંથી આવી?

જ્યારે મજૂર ટ્રેનો દોડવા માંડી, ત્યારે એવા સમાચાર પણ મળ્યા હતા કે ટ્રેનનું ભાડુ કામદારો પાસેથી લેવામાં આવી રહ્યું છે. આના પર કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ 4 મેના રોજ ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે, 'એક તરફ રેલ્વે અન્ય રાજ્યોમાં ફસાયેલા મજૂરો પાસેથી ટિકિટ ભાડુ વસૂલ કરે છે. બીજી તરફ, રેલ્વે મંત્રાલય પીએમ કેર ફંડને 151 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપી રહ્યું છે.

Rahul Gandhi ji,

I have attached guidelines of MHA which clearly states that “No tickets to be sold at any station”

Railways has subsidised 85% & State govt to pay 15%

The State govt can pay for the tickets(Madhya Pradesh’s BJP govt is paying)

Ask Cong state govts to follow suit https://t.co/Hc9pQzy8kQ pic.twitter.com/2RIAMyQyjs — Sambit Patra (@sambitswaraj) May 4, 2020

ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ રાહુલ ગાંધીના ટ્વીટ પર જવાબ આપ્યો. સંબિત પાત્રાએ શ્રમિક ટ્રેન અંગે ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા બતાવી હતી. આ માર્ગદર્શિકામાં લખ્યું હતું કે 'No tickets being sold at any station' એટલે કે 'કોઈપણ સ્ટેશને ટિકિટ વેચવામાં આવશે નહીં.'

આમાં તેમણે દાવો પણ કર્યો હતો કે રેલવે મજૂરોના ભાડા પર 85% સબસિડી આપી રહી છે અને બાકીના 15% રાજ્ય સરકાર આપશે.

પાત્રા જ નહીં, ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બી.એલ. સંતોષે પણ ટ્વીટ કરીને આ જ દાવો કર્યો હતો.

In the mean time Tripura , Karnataka , Madhya Pradesh , Bihar , Chatthisgarh , Jharkand have paid either for their State people or at the origin .. Usual suspects jump on the wagon & make it another 12 hour of negative news . #MigrantLabourers — B L Santhosh (@blsanthosh) May 4, 2020

આટલું જ નહિ, 4 મેના રોજ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયની ડેલી બ્રીફિંગમાં પણ સ્વાસ્થ્ય સચિવ લવ અગ્રવાલે કહ્યું હતું કે, ટિકિટનો 85% ખર્ચો રેલવે અને 15% રાજ્ય સરકાર આપી રહી છે.

રેલવે ખરેખરમાં કેટલી સબસિડી આપે છે?

રેલ મંત્રાલયે ગયા વર્ષે 18 જૂને 100 દિવસનો એક્શન પ્લાન બનાવ્યો હતો. આ પ્લાનમાં રેલવેએ કહ્યું હતું કે, તે યાત્રીઓ પાસેથી 53% ભાડું જ લે છે. મતલબ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનો ખર્ચો 100 રૂપિયા હોય તો તેમાં યાત્રી માત્ર 53 રૂપિયા જ આપે છે.

કન્ફ્યુઝન કેમ થઈ રહ્યું છે?

1) રેલવેએ 2 મેના રોજ શ્રમિક ટ્રેન અંગે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી હતી. જોકે, આમાં ક્યાંય એવું કહ્યું નથી કે ભાડા પર 85% સબસિડી આપવામાં આવશે અને બાકીનું 15% ભાડું રાજ્ય સરકાર ચૂકવશે. રેલવે પ્રધાન પિયુષ ગોયલે પણ આ અંગે કંઈ કહ્યું નથી.

2) ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મજૂરો પાસેથી ભાડાના પૈસા લેવામાં આવે છે. 5મેના રોજ ભાસ્કરની ગુજરાત આવૃત્તિમાં એક સમાચાર આવ્યા હતા કે, સુરતથી 9 ટ્રેનના 10 હજાર 800 મજૂરો પાસેથી 76 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા છે.