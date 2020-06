દિવ્ય ભાસ્કર Jun 26, 2020, 11:44 AM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ-ભાજપમાં ચીન મુદ્દે શરૂ થયેલી ખેંચતાણ હવે વંશવાદ અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપો સુધી પહોંચી ગઈ છે. ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ સતત બીજા દિવસે ગાંધી પરિવાર પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, UPAના સમયે વડાપ્રધાન નેશનલ રિલીફ ફંડ(PMNRF)ના પૈસા રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશન(RGF)ને આપવામાં આવ્યા હતા. સોનિયા PMNRFના બોર્ડમાં પણ હતા અને RGFના અધ્યક્ષ પણ હતા.

PMNRF, meant to help people in distress, was donating money to Rajiv Gandhi Foundation in UPA years. Who sat on the PMNRF board? Smt. Sonia Gandhi Who chairs RGF? Smt. Sonia Gandhi. Totally reprehensible, disregarding ethics, processes and not bothering about transparency. pic.twitter.com/tttDP4S6bY

‘રિલીફ ફંડની રકમ જરૂરિયાતવાળા લોકોની મદદ માટે હતી’

નડ્ડાએ કહ્યું કે, દેશના લોકોએ મહેનતની કમાણી PMNRFમાં એટલા માટે દાન કરી હતી, કે જેથી જરૂર પડ્યે જનતાની મદદ કરી શકાય. આ ફંડની રકમને એક પરિવારના ફાઉન્ડેશનમાં ડાયવર્ટ કરવી છેતરપિંડી જ નહીં પણ દેશની જનતા સાથે દગો પણ છે.

‘કોંગ્રેસના રાજવંશે માફી માંગવી જોઈએ’

નડ્ડાએ કહ્યું કે, એક પરિવારના રૂપિયાની ભૂખના કારણે દેશને મોટું નુકસાન થયું. પોતાના ફાયદા માટે કરવામાં આવેલી કોઈ પણ પ્રકારની રોક વગરની લૂંટ અંગે કોંગ્રેસના રાજવંશે માફી માંગવી જોઈએ.

People of India donated their hard-earned money to PMNRF to help their fellow citizens in need. To divert this public money into a family run foundation is not only a brazen fraud but also a big betrayal of the people of India.