દિવ્ય ભાસ્કર Aug 04, 2020, 11:45 AM IST

શ્રીનગર. જમ્મુ-કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવામાં આવી તે વાતને એક વર્ષ થઈ ગયું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને મંગળવાર અને બુધવારે અહીં કર્ફ્યુ લગાવવામાં આવ્યો છે. પ્રશાસનને માહિતી મળી છે કે, ભાગલાવાદી અને પાકિસ્તાન સમર્થિત લોકો વાતાવરણ બગાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તેથી ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ ઓફિસ તરફથી સોમવારે રાત્રે અહીં કર્ફ્યુનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

Srinagar Dist Magistrate announces restrictions on public movement/curfew under sec 144 CrPC in territorial jurisdiction of the dist. Restrictions come into force with immediate effect & remain in force on 4th & 5th August, 2020: Dist Magistrate Office, Srinagar. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/7RHFM7Adt0