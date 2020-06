દિવ્ય ભાસ્કર Jun 27, 2020, 03:41 PM IST

કુપવાડા. જમ્મુ કાશ્મીરના કુપવાડા વિસ્તારમાં આર્મી અને પોલીસે નાર્કો-ટેરર રેકેટનો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. 2 લોકોની ધરપકડ કરીને તેમની પાસેથી 13.5 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે. જેની કિંમત 65 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. તેમની પાસેથી 2 પિસ્તોલ અને 4 ગ્રેનેડ પણ મળ્યા છે. આ રેકેટ દ્વારા આતંકીઓને હથિયાર સપ્લાઈ અને આર્થિક મદદ પહોંચાડવામાં આવી રહી હતી.

Kupwara Police & Army got huge success by arresting 02 #NarcoTerror#associates. Seized 13.5 Kg #narcotic substance worth of approx Rs 65 Cr. Besides 02 #pistols & 04 #grenades also recovered. Case registered. Investigation in progress. @JmuKmrPolice