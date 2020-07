દિવ્ય ભાસ્કર Jul 18, 2020, 09:27 AM IST

શોપિયા. જમ્મુ-કાશ્મીરના શોપિયાના અમશિપોરા વિસ્તારમાં સેનાએ 3 આતંકીઓને ઠાર કરી દીધા છે. એન્કાઉન્ટર અત્યારે પણ ચાલી રહ્યું છે. અહીં આતંકીઓ છુપાયા હોવાની માહિતી મળ્યા પછી આર્મી અને પોલીસ જવાનોએ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન આતંકીઓએ ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું.

#ShopianEncounterUpdate: . So far 03 #unidentified #terrorists killed. #Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/ojP21idGuG