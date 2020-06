દિવ્ય ભાસ્કર Jun 29, 2020, 10:16 AM IST

અનંતનાગ. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકીઓને ઠાર કરવામાં આર્મી અને પોલીસને સતત સફળતા મળી રહી છે. અનંતનાગ જિલ્લાના ખુલચોહર વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ 3 આતંકીઓને ઠાર માર્યા છે. સાથે જ AK-47 રાઈફલ અને 2 પિસ્તોલ પણ જપ્ત કરી છે. આતંકીઓના સંતાયા હોવાના ઈનપુટ મળ્યા પછી સિક્યોરિટી ફોર્સે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.જમ્મુ કાશ્મીરના DGP દિલબાગ સિંહે જણાવ્યું કે, માર્યા ગયેલા આતંકીઓમાં એક લશ્કર-એ-તૈયબાનો ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાંડર અને એક હિઝબુલ મુજાહિદ્દીનનો કમાંડર મસૂલ સામેલ હતો. DGPએ કહ્યું કે, જમ્મુ ઝોનનો ડોડા જિલ્લો ફરી એક વાર આતંકવાદ મુક્ત થઈ ગયો છે

#Khulchoharencountercocludes: 03 #unidentified#terrorists killed. Identication being ascertained. Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/D59U22ZUfc