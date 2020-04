દિવ્ય ભાસ્કર Apr 19, 2020, 05:58 AM IST

જિનેવા. જિનેવા: સ્વિસ આપ્લ્સ એટલે કે સ્વિત્ઝરલૅન્ડ અને પાસેના દેશોનાં પર્વતશિખરોમાં આવેલા મેટરહોર્ન માઉન્ટેન પણ ભારતનો તિરંગો ઝળહળી ઉઠ્યો છે. ભારત દેશ કોરોના વાઇરસની લડાઈમાં જીતી જશે તે મેસેજ આપવા પર્વત પર આ રાષ્ટ્રધ્વજની લાઈટિંગ કરવામાં આવી. પીએમ મોદીએ આ પર્વત પર રોશની આપતા તિરંગાનો ફોટો તેમના ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે. આર્ટિસ્ટ ગેરી હોફ્સ્ટેટર છેલ્લા ઘણાય દિવસથી 14,690 ફૂટ ઊંચા માઉન્ટેન પર કોરોનાથી બચવાના મેસેજની લાઈટિંગ કરી રહ્યા છે. તેમણે ભારતના તિરંગાની સાથોસાથ અમેરિકા, ઇટાલી, ઇંગ્લેન્ડ અને સ્વિત્ઝરલૅન્ડના રાષ્ટ્રધ્વજની રોશની પણ મેટરહોર્ન માઉન્ટેન પર કરી છે.

The world is fighting COVID-19 together. Humanity will surely overcome this pandemic. https://t.co/7Kgwp1TU6A

પીએમ મોદીએ ઇન્ડિયા ઇન સ્વિત્ઝરલૅન્ડનું ટ્વીટ શેર કરીને લખ્યું છે કે, કોવિડ-19 સામે આખું વિશ્વ લડી રહ્યું છે. આ વિશ્વવ્યાપી મહામારી પર માનવતા ચોક્કસ આગળ આવશે. મેટરહોર્ન માઉન્ટેન સ્વિત્ઝરલૅન્ડ અને ઇટાલીની બોર્ડરની વચ્ચે આવેલો છે.

Switzerland expresses solidarity with India in its fight against #COVID19. Swiss mountain of #Matterhorn lit in tricolour. Friendship from Himalayas to Alps 🇮🇳🏔🇨🇭

Thank you @zermatt_tourism#Together_against_Corona @IndiainSwiss @MEAIndia @IndiaUNGeneva pic.twitter.com/O84dBkPfti