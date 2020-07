દિવ્ય ભાસ્કર Jul 23, 2020, 07:38 PM IST

નવી દિલ્હી. કુલભૂષણ જાધવ કેસમાં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ખેંચતાણ વધી રહી છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે ગુરૂવારે કહ્યું કે કુલભૂષણ કેસમાં પાકિસ્તાને ભારત સામે કોઇ રસ્તો ખુલ્લો રાખ્યો નથી. પાકિસ્તાન લગાતાર ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે. ભારત તેના અધિકારો અંતર્ગત આગામી કાર્યવાહી અંગે વિચારી રહ્યું છે.

Pakistan has blocked all avenues for effective remedy available to India. It stands in violation of ICJ judgement & its own Ordinance. India reserves its position incl right to avail of further remedies: MEA on Pak govt moving Islamabad HC to appoint lawyer for Kulbhushan Jadhav pic.twitter.com/OltYd1S0ON