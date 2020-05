દિવ્ય ભાસ્કર May 10, 2020, 09:43 PM IST

નવી દિલ્હી:. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડો. હર્ષવર્ધને રવિવારે માહિતી આપી હતી કે પૂણેની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી દ્વારા સ્વદેશી IgG ELISA ટેસ્ટ કિટ બનાવવામાં આવી છે. તેના દ્વારા કોરોનાવાયરસની એન્ટીબોડીની તપાસ કરી શકાશે. ડો. હર્ષવર્ધને કહ્યું કે આ ટેસ્ટકિટની મદદથી જે લોકો કોરોના વાયરસના સંપર્કમા આવ્યા છે તેના સર્વેલન્સમા મદદ મળશે.તેમણે કહ્યું કે કિટની ગુણવત્તા મુંબઇમાં તપાસમાં આવી હતી. કિટમાં 2.5 કલાકમાં 90 સેમ્પલનું ટેસ્ટીંગ કરી શકાય છે. આ રીતે સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ ઝડપથી દર્દીઓના સ્વાસ્થ્યસુધાર માટે આગામી કામગીરી કરી શકે છે.

National Institute of Virology, Pune has successfully developed the 1st indigenous anti-SARS-CoV-2 human IgG ELISA test kit for antibody detection of #COVID19 .



This robust test will play a critical role in surveillance of proportion of population exposed to #SARSCoV2 infection pic.twitter.com/pEJdM6MOX6