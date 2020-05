દિવ્ય ભાસ્કર May 31, 2020, 04:13 AM IST

નવી દિલ્હી. બે મહિના કરતા વધુ સમય બાદ હવે દેશ ખૂલી રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે 5મા તબક્કાનું એલાન કરતા તેને લૉકડાઉનના બદલે અનલૉક-1 તરીકે ઓળખાવ્યો છે. આવું એટલા માટે કારણ કે આ દરમ્યાન મોટાભાગની ગતિવિધિઓ શરૂ થઈ જશે. આ તબક્કો 8 જૂનથી શરૂ થશે જેમાં હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ, ધાર્મિક સ્થળ, મૉલ્સ વગેરે ખૂલી જશે. દરેક જગ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું અને માસ્ક પહેરવું અનિવાર્ય રહેશે. જોકે સ્કૂલ, કોલેજ, સિનેમાઘર વગેરે અત્યારે ખૂલશે નહીં. છેલ્લા ચાર તબક્કામાં જે પ્રકારે કેસ અને મોતની સંખ્યા વધી છે એ જોતા હવે દરેક વ્યક્તિએ વધારે સતર્કતા અને સાવચેતી રાખવી પડશે. આપણું જીવન હવે સંપૂર્ણપણે આપણા હવાલે છે. શનિવારે લૉકડાઉન ખોલવાની જાહેરાત કરતા ગૃહ મંત્રાલયે ત્રણ ફેઝનું એક લીસ્ટ જાહેર કર્યું છે. જે મુજબ લૉકડાઉન ખોલવામાં આવશે. હવે જે નવો નિયમ આવ્યો છે તેમાં કર્ફ્યૂનો સમય પણ બદલાઈ ગયો છે. હવે રાત્રે 9થી સવારે 5 વાગ્યા સુધી બિનજરૂરી કામસર ઘરની બહાર નીકળી શકાશે નહીં. લૉકડાઉન 4માં કર્ફ્યૂનો સમય સાંજે 7થી સવારે 7 વાગ્યા સુધીનો હતો. બીજા તબક્કામાં સ્કૂલ, કોલેજો, કોચિંગ ક્લાસ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ ખોલવા માટે રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથેની ચર્ચાના આધારે નિર્ણય લેવાશે.

કેન્દ્રની જોગવાઇમાં કોઇ ફેરફાર કરી શકશે નહીં

ત્રીજા તબક્કામાં સ્થિતિની સમીક્ષા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ, મેટ્રો રેલ, સિનેમાઘર, જિમ, સ્વિમિંગ પુલ, એન્ટરટેઇનમેન્ટ પાર્ક, ઑડિટોરીયમ, રમતગમત, રાજકીય રેલીઓ, ધાર્મિક આયોજન અને મોટી સંખ્યામાં ઉમટે એવા આયોજનો અંગે નિર્ણય લેવાશે. કેન્દ્રની આ જોગવાઈઓમાં રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ફેરફાર કરી શકશે નહીં. દરેક જિલ્લા કલેક્ટરોએ તેનું કડકાઈથી પાલન કરવાનું રહેશે.

હવે 3 તબક્કામાં આ રીતે અનલૉક થશે દેશઃ કન્ટેઇમેન્ટ ઝોનમાં આકરા નિયંત્રણો રહેશે, અહીં 30 જૂન સુધી લૉકડાઉન-5 યથાવત્

પ્રથમ ફેઝ

8 જૂન પછી આ સ્થળો ખૂલશે

બીજો ફેઝ

ત્રીજો ફેઝ

વર્ક ફ્રોમ હોમને પ્રોત્સાહન અપાશે

હવે માસ્ક વિના ઘરની બહાર નીકળી શકાશે નહીં. જાહેરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ અનિવાર્યપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું પડશે. નિયમનો ભંગ કરનાર સામે આકરી કાર્યવાહી થશે.

રાત્રિનો કર્ફ્યૂ હવે રાતે 9 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી, મોર્નિંગ વૉક માટે જઈ શકીશું

આ ગતિવિધિઓ પર પાબંદી નહીં: અન્ય રાજ્યમાંથી અવરજવર, સામાનની હેરફેર પર રોક નહીં

કાર્યસ્થળે આરોગ્ય સેતુ એપ જરૂરી, માસ્ક વિના ઘરની બહાર નીકળી શકશો નહીં

પાબંદી જારી: ભીડવાળા સમારોહ નહીં યોજાશે, લગ્નમાં 50 અને અંતિમક્રિયામાં 20 લોકો જ રહેશે

મોટી રાહત- લોકોના મુવમેન્ટ પર હવે પ્રતિબંધ નહીં

રાજ્યો વચ્ચે અને રાજ્યની અંદર લોકોનું મુવમેન્ટ અને સામાનની અવરજવર પર કોઇ પ્રતિબંધ નહીં હોય. આ પ્રકારની મુવમેન્ટ માટે હવે કોઇ મંજૂરી કે ઇ-પરમિટની જરૂર નથી.

નાઇટ કર્ફ્યૂ- આખા દેશમાં રાતે 9 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી મુવમેન્ટ નહીં થઇ શકે

આ દરમિયાન જરૂરી સેવાઓને છોડીને કોઇ પણ પ્રકારની મુવમેન્ટ નહીં કરી શકાય. તેના પર કડકાઇથી પાબંદી રહેશે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર તેના અધિકારક્ષેત્રમાં CRPC કલમ 144 અંતર્ગત કાયદો લાગૂ કરી શકશે.

લોકડાઉન કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સુધી મર્યાદિત રહેશે

બફર ઝોન

રાજ્ય સરકાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર બફર ઝોનની ઓળખ કરી શકશે. આ એવા વિસ્તાર હશે જ્યાં નવા કેસ આવવાનો ખતરો વધારે છે. બફર ઝોનની અંદર પણ પ્રતિબંધો યથાવત રહી શકે છે.

વિસ્તારોની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાજ્ય સરકાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર અમુક ગતિવિધિઓને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે.

From 01.06.2020

●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020

●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines

●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa