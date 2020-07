દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 04:48 PM IST

નવી દિલ્હી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયે શુક્રવારે સ્વતંત્રતા દિવસ સાથે જોડાયેલી એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. જે તમામ સરકારી ઓફિસ, રાજ્ય સરકાર અને રાજ્યપાલોને મોકલવામાં આવી છે. એડવાઈઝરીમાં સ્વતંત્રતા દિવસ પર સામૂહિક આયોજનો ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આઝાદીના પર્વની ઉજવણી કરવા માટે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. હોમ મિનીસ્ટ્રીએ આ સલાહ દેશમાં કોરોના વાઈરસના વધતા સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખીને આપી છે.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues advisory for Independence Day celebrations. #Covid_19



All programmes should be organised in a way that large congregation of people is avoided & technology is used in a best possible manner for celebration befitting the occasion.



