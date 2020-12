Gujarati News

બિઝનેસમેન વચ્ચે PM: એસોચેમના કાર્યક્રમમાં મોદીએ કહ્યું- પહેલાં રોકાણકારો પૂછતા હતા why India, હવે કહે છે, Why not India

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એસોચેમ ફાઉન્ડેશન વીક- 2020માં કહ્યું, દુનિયા રોકાણ માટે પરેશાન છે, પરંતુ આપણી પાસે સંભાવનાઓ અને નવી તકો છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે વિડિયો-કોન્ફરન્સ દ્વારા એસોચેમ ફાઉન્ડેશન વીક 2020ને સંબોધન કર્યું હતું. આમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે જે પરિવર્તન જોવા માગીએ છીએ એ સંસ્થાઓએ પણ આ કરવું પડશે. આપણે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ પ્રથા અપનાવવી પડશે, જે સમાજ સાથે વધુ એકીકરણ દ્વારા શક્ય બનશે. તેમણે કહ્યું હતું કે પહેલાં એવું કહેવામાં આવતું હતું કે why India, હવે કહેવામાં આવે છે Why not India.

PM મોદીએ વધુમાં કહ્યું હતું, ઘણી વખત લોકો કહે છે કે આ ક્ષેત્ર સારું છે, આ શેર સારા છે, તેમાં રોકાણ કરો. અમે જોયું છે કે સલાહકાર પણ તેમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે કે નહીં. મહામારી દરમિયાન વિશ્વમાં રોકાણ માટે મુશ્કેલી છે. આજે આપની પાસે રોકાણ માટે સંભાવનાઓ અને નવી તકો પણ છે.

મોદીના સંબોધનની મહત્ત્વપૂર્ણ વાતો

1. રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ પર

રોકાણ માટે રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ પર ચર્ચા જરૂરી છે. અમેરિકામાં આ બાબતે 75% રોકાણ પ્રાઈવેટ સેકટર કરે છે. આપણે ત્યાં એટલું રોકાણ પબ્લિક સેકટર તરફથી કરવામાં આવે છે. આપણા દેશની દરેક કંપનીએ આ માટેની રકમ નક્કી કરવી જોઈએ.

2. તમામ વિભાગો વચ્ચેના તાલમેળ પર

વિદેશ મંત્રાલય, વાણિજ્ય અને વેપાર મંત્રાલય અને એસોચેમ વચ્ચે વધુ સારા તાલમેળની માગ છે. મિકેનિઝમ કેવી રીતે સુધારી શકાય એનાં સૂચનો મને મોકલો.

3. કોરોના દરમિયાન મદદ પર

કોરોના મહામારીમાં આવેલી મુશ્કેલીઓ છતાં ભારતે દુનિયાભરમાં દવાઓ પહોંચાડી. વેક્સિનના મામલે પણ ભારત અન્યની જરૂરિયાતો પૂરી કરશે.

4. સ્વદેશી વસ્તુના માર્કેટિંગ પર

એસોચેમના સભ્યો ગામડાંનાં ઉત્પાદનોને વૈશ્વિકીકરણ કરવામાં ઘણી મદદ કરી શકે છે. આજે આપણે સમજી શકતા નથી કે આપણા ડિનર ટેબલ પર કેટલી વિદેશી વસ્તુઓ શણગારેલી હોય છે. આપણી પોતાની વસ્તુઓ, ઉત્પાદનનો એસોચેમ દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવો જોઈએ. દરેકે આ દિશામાં સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે.