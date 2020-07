દિવ્ય ભાસ્કર Jul 07, 2020, 12:56 PM IST

લેહ. ભારતીય વાયુસેના લદ્દાખમાં ચીન સીમા પર સતત તાકાત દેખાડી રહ્યું છે. હવે રાત્રે પણ અહીં પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. સોમવારે રાતે ફોરવર્ડ એરબેઝ પર મિગ-29 એરક્રાફ્ટ અને ચિનૂક, અપાચે હેલિકોપ્ટરથી પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં 3 દિવસ પહેલાં પણ સુખોઈ-30, MKI અને મિગ-29 ફાઈટર પ્લેનથી ઉડાન ભરી હતી.

ગ્રૂપ કેપ્ટને કહ્યું- રાતનું ઓપરેશન થોડું અલગ ગોય છે

આ દરમિયાન સીનિયર ફાઈટર પાઈલટ અને ગ્રૂપ કેપ્ટન એ રાઠીએ કહ્યું કે, રાતનું ઓપરેશન થોડું આશ્ચર્ય પમાડે તેવું હોય છે. ભારતીય વાયુસેના આધુનિક સાધનો અને હિંમતવાળા જવાનો સાથે દરેક સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.

