હૈદરાબાદ કોર્પો. ચૂંટણી: ચંદ્રશેખર રાવના TINA સામે ભાજપનું BITA ફેક્ટર ફળ્યું, ઓવૈસી પોતાનો ગઢ અકબંધ રાખવામાં સફળ

રાવ There is no alternative (TINA) પર જોર આપતાં હતા, ભાજપે BJP is the alternative (BITA) સાબિત કરી દીધું

150 પૈકી ફક્ત 51 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઊભા રાખીને 44 બેઠકો જીતેલાં ઓવૈસીએ મુસ્લિમો પરનો દબદબો યથાવત રાખ્યો

એક મહાનગરના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી હોવા છતાં હૈદરાબાદે સમગ્ર દેશમાં ચર્ચા જગાવી છે અને તેનું મુખ્ય કારણ હતું ભાજપનો આક્રમક અભિગમ. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડા, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સહિતના દિગ્ગજોને પ્રચાર અભિયાનમાં ઉતારીને ભાજપે આ ચૂંટણીને હાઈ પ્રોફાઈલ બનાવી દીધી હતી. ભાજપ માટે અશક્ય ગણાતું મિશન હૈદરાબાદ સત્તા સુધી પહોંચાડી નથી શક્યું, પરંતુ 2016માં મળેલી 4 બેઠકોમાં 12 ગણો વધારો કરીને ભાજપે અહીં મજબૂત પડકાર ઊભો કરી દીધો છે, જેને લીધે ચંદ્રશેખર રાવ અને ઓવૈસીને શિયાળામાં ય પરસેવો વળી ગયો છે.

અમદાવાદ જેવી જ ભૂગોળ

અમદાવાદમાં જે પ્રકારે જૂનું શહેર અને નદી પારના નવા વિકસેલા આધુનિક વિસ્તારોનું મિશ્રણ છે એ જ પ્રકારે હૈદરાબાદ પણ ચાર મિનાર આસપાસ અને એથી દક્ષિણે ઓલ્ડ સિટી તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારો અને ઉત્તર, ઉત્તર-પશ્ચિમે નવા આધુનિક વિસ્તારોનું મિશ્રણ ધરાવે છે. જૂના વિસ્તારમાં નિઝામશાહી વખતની ઈમારતો, સરકારી કચેરીઓ અને બજારોની ફરતે મુસ્લિમ વસ્તી ગીચોગીચ વસેલી છે. જ્યારે એલ.બી.નગર, કુકટપલ્લી, સેરીલિંગમપલ્લી વગેરે ઝોન આધુનિક બિલ્ડિંગોની ભવ્યતા, પહોળા રસ્તાઓ, લેડ અને નિયોન સાઈનબોર્ડની ઝાકઝમાળ ધરાવે છે. આ વિસ્તારોમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે.

હૈદરાબાદની ભૂગોળ ઘણેખરે અંશે અમદાવાદ સાથે મળતી આવે છે

6 પૈકી 2 ઝોન ઓવૈસીના ગઢ

ગ્રેટર હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કુલ 6 ઝોનમાં વહેંચાયેલું છે. ચાર મિનાર ઝોન, ખૈરાતાબાદ, કુકટપલ્લી, એલ.બી.નગર, સિકંદરાબાદ અને સેરીલિંગમપલ્લી એ 6 ઝોન પૈકી ચાર મિનાર અને ખૈરાતાબાદ ઝોનને અસદુદ્દિન ઓવૈસીનો ગઢ માનવામાં છે. અગાઉ કોંગ્રેસનો અહીં દબદબો હતો, પરંતુ છેલ્લાં એક દાયકાથી અહીં ઓવૈસીની બોલબાલા છે અને કોંગ્રેસની વોટબેન્ક પૂર્ણતઃ ઝૂંટવાઈ ચૂકી છે. 2010માં 52 બેઠકો મેળવીને મોખરે રહેલી કોંગ્રેસ 2016માં 2 બેઠક પર સિમિત થઈ ચૂકી હતી અને 2020માં પણ તે ફક્ત 2 જ બેઠક મળી છે. એટલે કોંગ્રેસ અહીં ક્યાંય ચિત્રમાં રહી નથી.

વહીવટી દૃષ્ટિએ હૈદરાબાદ મહાનગરને કુલ 6 ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે

પડદા પાછળના ગઠબંધને ઓવૈસીનો ગઢ જાળવ્યો

નવેમ્બર મહિનાના આરંભે દુબ્બાક વિધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં અણધાર્યો વિજય મેળવ્યા પછી ભાજપ હૈદરાબાદ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં આક્રમક બનશે જ એવી ધારણાથી શાસક TRS અને ઓવૈસી વચ્ચે અઘોષિત ગઠબંધન થયું હોવાનો ભાજપ સતત આક્ષેપ કરે છે. દેખીતી રીતે તેનો નકાર કરવા છતાં ચૂંટણીમાં કુલ 150 બેઠકો પૈકી ફક્ત 51 બેઠકો પર જ ઓવૈસીએ ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા હતા અને મુસ્લિમ બહુમતી સિવાયના વિસ્તારોમાં ચૂંટણી જંગને દ્વિપક્ષી બનવા દીધો હતો. 51 પૈકી 5 બેઠકો પર ઓવૈસીએ હિન્દુ ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા હતા.

મુસ્લિમ બહુમતિ વિસ્તારની બહાર ન નીકળીને ઓવૈસીએ પોતાનો ગઢ સાચવી લીધો

TINA V/s BITA

TRSના ચંદ્રશેખર રાવ રાજ્યભરમાં પોતાને બિનહરિફ નેતા ગણાવે છે. તેમના સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી (There is no alternative - TINA)એ તેમના પ્રચાર અભિયાનની સ્ટ્રેટેજી હોય છે. જ્યારે ભાજપે આ ચૂંટણીમાં બહુ જ આક્રમકતાથી BJP is the alternative - BITA ફેક્ટરનો પ્રચાર કર્યો હતો અને TRSના ગઢમાં તગડું ગાબડું પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. એ જોતાં વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણી માટે ચંદ્રશેખર રાવને અત્યારથી જ પરસેવો વળતો હશે એ નિશ્ચિત છે.

ભાજપનો ફાયદો, રાવનું નુકસાન

હૈદરાબાદ કોર્પોરેશનની કુલ 99 બેઠકો પર ભાજપ અને TRS વચ્ચે સીધો જંગ લડાયો હતો, જ્યારે 51 બેઠકો પર ઓવૈસીના ઉમેદવારો સામે ભાજપના ઉમેદવાર હતા. ઓવૈસીના ગઢમાં ભાજપને ફક્ત 2 વોર્ડમાં જ જીત મળી છે. જ્યારે 99 પૈકી 46 બેઠકો પર ભાજપે TRSના ઉમેદવારોને હરાવ્યા છે. એ સિવાય 12 બેઠકો એવી છે જ્યાં બે કે ત્રણ આંકડાના મામૂલી તફાવતથી ભાજપના ઉમેદવારો હાર્યા છે. એ દર્શાવે છે કે, ભાજપે તેલંગાણામાં TRSના વિકલ્પ તરીકે ચંદ્રશેખર રાવને મજબૂત પડકાર આપી દીધો છે.