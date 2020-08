દિવ્ય ભાસ્કર Aug 04, 2020, 11:01 AM IST

મુંબઈ. મુંબઈમાં ગઈ કાલ રાતથી ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને તેના કારણે ઘણાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. કિંગ સર્કલના રસ્તા પર અંદાજે 2 ફૂટ સુધીનું પાણી ભરાઈ ગયું છે. આ સિવાય હિંદમાતા, સાયન, માટુંગામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. બૃહન્મુંબઈ નગર નિગમ પ્રમાણે શહેરમાં છેલ્લાં 10 કલાકમાં 230 મિમી કરતા વધારે વરસાદ થયો છે. અરબ સાગર ઉપર ચોમાસું સક્રિય થવાના કારણે સોમવારથી મુંબઈમાં સારો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે પણ ભારે વરસાદ સાથે હાઈટાઈડની ચેતવણી આપી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે બપોરે 12.47 વાગે હાઈટાઈડ આવી શકે છે. આ દરમિયાન દરિયાના મોજા 4.45 મીટરની ઉંચાઈ સુધી ઉછળી શકે છે. દરિયાની આસપાસ રહેતા લોકોને ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તે સાથે જ BMCએ મુંબઈના ઘણાં વિસ્તારોમાં લોકોને ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપી છે.

High tide of 4.45 metres expected at 1247 hours in #Mumbai today: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/QY5TgfRgWq