દિવ્ય ભાસ્કર Jul 13, 2020, 02:36 PM IST

કોલકાતા. પશ્વિમ બંગાળના હેમતાબાદના ધારાસભ્ય દેબેન્દ્રનાથ રોય(59)નો મૃતદેહ મળ્યો છે. ભાજપનો આરોપ છે કે તેમની હત્યા કરવામા આવી છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે મમતા બેનર્જીની સરકારમાં ગુંડારાજ ચાલી રહ્યું છે. કાયદો વ્યવસ્થા ફેલ થઇ ગઇ છે. આવી સરકારને જનતા માફ નહીં કરે. બીજી તરફ પોલીસે કહ્યું છે કે દેબેન્દ્રનાથના ખિસ્સામાંથી સુસાઇડ નોટ મળી છે જેમાં ત્રણ લોકોને જવાબદાર ઠેરવવામા આવ્યા છે. કેસની તપાસ ચાલી રહી છે.

The suspected heinous killing of Debendra Nath Ray, BJP MLA from Hemtabad in West Bengal, is extremely shocking and deplorable. This speaks of the Gunda Raj & failure of law and order in the Mamta govt. People will not forgive such a govt in the future. We strongly condemn this.