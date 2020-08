દિવ્ય ભાસ્કર Aug 05, 2020, 10:58 PM IST

મુંબઈ. સતત બે દિવસથી ભારે વરસાદના કારણે મુંબઈના લોકોની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઘણી ઓફિસ અને ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. બુધવારે ભારે વરસાદ સાથે 107 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂકાયો હતો. જેનાથી અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે. સાયન, ચેમ્બુર, કુર્લા, કિંગ સર્કલ, અંધેરી ઈસ્ટ, સાંતાક્રુઝ જેવા વિસ્તારમાં માર્ગો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. મોડી રાતે NDRFની ટીમે મસ્જિદથી ભાયખલા સ્ટેશન વચ્ચે ફસાયેલા 40 લોકોને બચાવ્યા હતા. ટ્રેક ઉપર પાણી ભરાઈ જતા બે ટ્રેન ફસાઈ ગઈ હતી. બીજી તરફ હવામાન વિભાગે ગુરુવારે પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.

#WATCH Mumbai: 40 people rescued by National Disaster Response Force after 2 local trains got stuck between Masjid & Bhaykhala stations due to water on tracks. (Video source-NDRF) pic.twitter.com/ADShmBk9s3

મુંબઈ સહિત ઘણા વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ

મુંબઈ ઉપરાંત પુણે, પાલઘર, થાણે, કોંકણમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. હવામાન વિભાગે 24 કલાક દરમિયાન સાંતાક્રુઝમાં 84..2 મીમી અને કોલાબામાં 53.2મીમી વરસાદ નોંધ્યો છે.

આદિત્ય ઠાકરેએ લોકોને ઘરમાં રહેવાની અપીલ કરી

મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી આદિત્ય ઠાકરેએ લોકોને ઘરમાં રહેવાની અપીલ કરી છે.

While we’ve asked all to stay home, the police and urban/ rural local bodies staff are on streets and are braving the stormy rains.

Please stay home and stay put wherever indoors you are across the entire belt receiving rains