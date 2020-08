દિવ્ય ભાસ્કર Aug 07, 2020, 01:28 PM IST

કેરળના ઈડુક્કી જિલ્લાના રાજમલામાં ભૂસ્ખલનથી પાંચ લોકોના મોત થયા છે. કેરળના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ઘટનાસ્થળે મોબાઈલ ટીમ અને 14 એમ્બ્યુલન્સ મોકલાઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોને બચાવી લેવાયા છે.

કેરળના ઘણા વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક તંત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ઘટનામાં 80થી વધારે લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. બચાવ કામગીરી ચાલું છે.

#WATCH 5 dead in landslide in Idukki's Rajamala, #Kerala; 10 rescued so far



Kerala CM has requested assistance from Indian Air Force for the rescue operation. pic.twitter.com/yWmwXHUxEz