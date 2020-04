દિવ્ય ભાસ્કર Apr 21, 2020, 10:45 PM IST

નવી દિલ્હી. સરકારે દેશભરમાં જારી લોકડાઉનમાં એક દિવસ અગાઉ આપેલી રાહતોને લઈ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે મંગળવારે કહ્યું કે લોકડાઉન સમયે પ્રીપેડ મોબાઈલ કનેક્શનને રિચાર્જ કરવાની સુવિધા આપી શકાશે. આ સાથે શહેરોમાં બ્રેડ બનાવતી ફેક્ટરીઓ તથા આટા મિલો પણ ખુલી શકે છે. દેશભરમાં 3 મે સુધીમાં લોકડાઉન રહેશે, જોકે 20 એપ્રિલથી સરકારે કોરોના વાઈરસના ગેર-કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારોમાં કેટલીક સુવિધાઓને મંજૂરી આપી હતી.

સરકારે ત્રણ બાબત અંગે સ્પષ્ટતા કરી

Union Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) releases guidelines/standard operating procedures for importation of human remains of #COVID19 patients/suspects: MoHFW pic.twitter.com/iZUMKbFLao