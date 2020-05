દિવ્ય ભાસ્કર May 21, 2020, 10:35 AM IST

નવી દિલ્હી. કોરના સંકટ અને લોકડાઉન દરમિયાન રેલવેમાં મુસાફરી કરવા માંગતા પેસેન્જરો માટે રાહતના સમાચાર છે. રેલવે 1 જૂનથી 200 ટ્રેન શરૂ કરશે. તેનું લિસ્ટ બુધવારે મોડી રાતે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેમાં દુરંતો, સંપર્ક ક્રાંતિ, જન શતાબ્દી અને પૂર્વી એક્સપ્રેસ જેવી ટ્રેન સામેલ છે. આ ટ્રેનમાં એસી અને નોન એસી કોચ રહેશે. જનરલ કોચમાં બેસવા માટે પણ રિઝર્વેશન કરવવું પડશે. ટ્રેનમાં એક પણ રિઝર્વેશન વગરનો કોચ હશે નહિ.

આ ટ્રેનમાં સીટ માટે ઓનલાઈન બુકિંગ 21 મે એટલે કે ગુરુવારે સવારે 10 વાગ્યાથી IRCTCની વેબસાઈટ અને મોબાઈલ એપ પર શરૂ થશે. રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પરથી ટિકિટ બુક થઈ શકશે નહિ. તેના માટે એડવાન્સ રિઝર્વેશન પીરિયડ 30 દિવસ હશે, RAC અને વેટિંગ લિસ્ટના નિયમ પહેલા જેવા જ રહેશે.

સ્લીપરનું ભાડું આપીને જનરલ કોચમાં બેસવું પડશે

રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યું મુજબ 1 જૂનથી ચાલતી ટ્રેનનું ભાડું સામાન્ય જ હશે પરંતુ જનરલ કોચમાં સીટ બુક કરાવવા માટે સ્લીપર કોચનું ભાડું આપવું પડશે. રેલવેએ કહ્યું છે કે તમામ મુસાફરોને સીટો મળશે એટલે કે કોઈ વેટિંગ લિસ્ટ હશે નહિ. કોઈ પણ પેસેન્જર વેટિંગ ટિકિટ પર મુસાફરી કરી શકશે નહિ. આ સિવાય રિઝર્વેશન વગરની ટિકિટ મળસે નહિ. આ ઉપરાંત તત્કાલ ટિકિટ પણ મળી શકશે નહિ.

હાલ શ્રમિક ટ્રેન અને સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવવામાં આવી રહી છે

રેલવેએ 1 જૂનથી નવી ટ્રેનોની શરૂઆત પહેલા કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય સાથે ચર્ચા કરી. આ અગાઉ મંગળવારે રેલવે મંત્રી પીયૂષ ગોયલે 1 જૂનથી 200 નોન એસી ટ્રેન ચલાવવાની વાત કહી હતી. 1 મેથી પ્રવાસી મજૂરો માટે શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેન અને 12 મેથી રાજધાની રૂટ પર 15 સ્પેશિયલ ટ્રેનોની શરઆત કરવામાં આવી હતી.

રેલવેએ 30 જૂન સુધી તમામ ટિકિટ રદ કરી દીધી હતી

સમગ્ર દેશમાં રેલવેની 12 હજાર પેસેન્જર ટ્રેનને જનતા કર્ફ્યુના દિવસથી એટલે કે 22 માર્ચથી બંધ કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય રેલવેએ થોડા દિવસો અગાઉ જ 30 જૂન સુધી બુક થયેલી તમામ ટિકિટોને કેન્સલ કરીને પેસેન્જરોને રિફન્ડ આપ્યું હતું. તેનો અર્થ એ છેકે ટ્રેનનું સંચાલન સામાન્ય થવામાં હશે સમય લાગશે.

Ministry of Railways in consultation with Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and Ministry of Home Affairs (MHA) has decided that train services on Indian Railways shall be further partially restored from 1st June 2020: Govt of India pic.twitter.com/PORsAO5u5N