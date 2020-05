દિવ્ય ભાસ્કર May 29, 2020, 08:05 PM IST

પટના. ગોપાલગંજ ટ્રિપલ મર્ડર કેસમાં રાજનીતિએ વેગ પકડ્યો છે. રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)ના ધારાસભ્યો સાથે તેજસ્વી યાદવ ગોપાલગંજ જવા શુક્રવાર સવારે 10.05 વાગ્યે ઘર બહાર નિકળ્યા તો તેમની કાર સામે પોલીસ અધિકારીઓ ઉભા રહી ગયા હતા. રાબડી નિવાસ બહાર હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસને અહીં તહેનાત કરાયા છે. તેજસ્વી યાદવે ગોપાલગંજ હત્યાકાંડમાં જેડીયુ ધારાસભ્યની ધરપકડ માંગ કરી છે.

એક કારમાં બેસીને તેજસ્વી યાદવ, RJDના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદાનંદ સિંહ ગોપાલગંજ જવા નિકળ્યા. ગેટ બહાર આવતા જ પોલીસ અધિકારીઓએ તેમની કારને ઘેરી લીધી હતી. સચિવાલય ડીએસપી કાર સામે ઊભા રહી ગયા. પોલીસ અને સ્થાનિક અધિકારીઓ તેજસ્વી યાદવને યાત્રા ન કરવા સમજાવી રહ્યા છે. તેજસ્વી ગોપાલગંજ જવાની જિદ્દ પકડીને બેઠા છે. તેજસ્વીએ કહ્યું કે લોકડાઉનમાં આરોપીઓને છૂટ છે અને ધારાસભ્યોને પીડિત પરિવારને મળતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે.

તેજસ્વી સાથે રાબડી દેવી, તેજ પ્રતાપ યાદવ અને પાર્ટીના ધારાસભ્યો પણ ગોપાલગંજ જવા તૈયાર છે. રાબડી નિવાસ બહાર મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થયા છે. પોલીસ અને RJD ધારાસભ્યો વચ્ચે ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે. ધારાસભ્યોએ બેરિકેડિંગ પછાડી દીધા છે. ત્યાર પછી કારનો કાફલો ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો છે. જોકે થોડા સમયમાં જ પોલીસે કાફલાને રોકી દીધો હતો.

કોરોના સંક્રમિત જવાનોને સરકારે મોકલ્યા

RJD નેતા ભોલા યાદવે કહ્યું હતું કે અમે લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે ગોપાલગંજ જવા માંગતા હતા. સરકારે અમને લોકોને અટકાવવા માટે બિહાર સૈન્ય પોલીસના જવાનોને તહેનાત કર્યા છે. બિહાર સૈન્ય પોલીસના મોટાભાગના લોકો સંક્રમિત મળ્યા છે. સરકારે કોરોના સંક્રમિત જવાનોને મોકલ્યા છે, કારણ કે અમને પણ કોરોના થઈ જાય.

તંત્રએ પરવાનગી આપી નથી

તેજસ્વી યાદવે ગોપાલગંજ હત્યાકાંડમાં જેડીયુ ધારાસભ્યની ધરપકડ ન થતા ગોપાલગંજ નવાની વાત કરી હતી. તેજસ્વીએ પોલીસને બે દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું. કોરોના સંક્રમણ અને લોકડાઉન વચ્ચે તંત્રએ તેજસ્વીને ગોપાલગંજ જવાની પરવાનગી આપી ન હતી.

બનાવ શું છે?

24 મેના રોજ ગોપાલગંજ જિલ્લાના હથુઆ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં રુપનચક ગામમાં જેપી યાદવ, તેના પિતા મહેન ચૌધરી, માતા સંકેસિયા દેવી અને ભાઈ શાંતનુ યાદવ ઉપર બાઈક સવાર ચાર આરોપીઓએ ફાયરિંગ કર્યું હતું. મહેશ અને સંકેરિયા દેવીના ઘટના સ્થળે મોત થયા હતા, જ્યારે સારવાર દરમિયાન શાંતનુનું મોત થયું હતું. જેપી યાદવની સારવાર ચાલી રહી છે.

આ કેસમાં જેપી યાદવે નિવેદન આપ્યું છે કે કુચાયકોટના જેડીયુ ધારાસભ્ય અમરેન્દ્ર કુમાર પાંડેય, તેમના ભત્રીજા મુકેશ પાંડેય, ભાઈ સતીશ પાંડેય અને એક અજાણી વ્યક્તિએ તેમના પર હુમલો કર્યો છે. પોલીસે મુકેશ પાંડેય અને તેના પિતા સતિશ પાંડેયની ઘરપકડ કરી છે.

