દિવ્ય ભાસ્કર Aug 06, 2020, 11:44 PM IST

કેન્દ્ર શાસિત જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ ઉપ-રાજ્યપાલ જીસી મુર્મૂની કોમ્પટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (કેગ) તરીકે નિમણુક કરાઈ છે. નાણા મંત્રાલયે ગુરુવારે આ આદેશ આપ્યો હતો. મુર્મૂએ બુધવારે ઉપ-રાજ્યપાલ પદેથી રાજીનામુ આપ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે મુર્મૂનું રાજીનામુ મંજૂર કરી લીધું છે. મુર્મૂ કેન્દ્ર શાસિત જમ્મુ-કાશ્મીરના પ્રથમ ઉપ-રાજ્યપાલ હતા.

Girish Chandra Murmu appointed as the Comptroller & Auditor General of India (CAG): Ministry of Finance



He had stepped down as the Lieutenant Governor of J&K yesterday. pic.twitter.com/LAFgqcEKkb