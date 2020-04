દિવ્ય ભાસ્કર Apr 20, 2020, 12:25 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશભરમાં 3 મે સુધી ચાલુ લોકડાઉન વચ્ચે 20 એપ્રિલ એટલે કે સોમવારથી કોરોના ચેપ ફેલાતો ન હોય તેવા વિસ્તારોમાં લોકડાઉનમાં થોડી રાહત આપવામાં આવશે. પરંતુ ત્યાંપણ 3 મે સુધી ટ્રેન, બસો અને ફ્લાઇટ્સ શરૂ થશે નહીં. એટલે કે 100 કરોડની વસ્તી 3 મે સુધી ક્યાંય મુસાફરી કરી શકશે નહિ. હાલમાં દેશના 170 જિલ્લાઓ હોટસ્પોટ્સ એટલે કે રેડ ઝોન છે. 6 મેટ્રો શહેરો - દિલ્હી, મુંબઇ, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને હૈદરાબાદ પણ શામેલ છે. 207 જિલ્લાઓને નોન-હોટસ્પોટ એટલે કે વ્હાઇટ ઝોન અને 359 ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન કેરળ સરકારે રેસ્ટોરન્ટ, બુક શોપ, હેરકટિંગ સલૂન ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તે ઉપરાંત આજથી રાજ્યમાં ઓડ-ઇવન ફોર્મ્યુલા પણ લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ટૂંકા અંતરનાં શહેરો વચ્ચે બસ સેવા પણ શરૂ થશે. કેન્દ્ર સરકારે આ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ગૃહમંત્રાલયે પિનરઈ વિજયન સરકારના આ નિર્ણયને લોકડાઉનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. કેરળમાં 401 લોકો કોરોના સંક્રમિત છે.

#CoronaVirusUpdate GoI to Kerala: GoKerala has allowed opening of activities, prohibited under Consolidated Revised Guidelines on #Lockdown2 measures, issued by MHA on 15.04.2020 to fight #COVID19 . @PMOIndia @HMOIndia @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/s3I8gFWOjx

GoI to States:

Violations to #lockdown measures reported, posing a serious health hazard to public & risk for spread of #COVIDー19:



Incidents of violence on frontline healthcare prof; complete violations of social distancing norms; movement of vehicles in urban areas