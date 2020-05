દિવ્ય ભાસ્કર May 11, 2020, 05:04 AM IST

નવી દિલ્હી. પૂર્વ વડાપ્રધાન ડો. મનમોહનસિંહને રવિવારે રાત્રે નવી દિલ્હી AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રો પ્રમાણે તેમને છાતીમાં દુખાવો થયો હતો. ત્યારબાદ તેમને કાર્ડિયો-થોરિક વોર્ડમાં ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh has been admitted to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) after complaining about chest pain (File pic) pic.twitter.com/a38ajJDNQP