દિવ્ય ભાસ્કર May 03, 2020, 07:33 PM IST

નવી દિલ્હી:. કોરોનાવાયરસના સંક્રમણ સામે પહેલા મોરચા પર લડાઇ લડી રહેલા મેડિકલ સ્ટાફના સન્માન માટે રવિવારે એરફોર્સે ફ્લાય પાસ્ટ કરી અને આર્મીએ હોસ્પિટલો પર પુષ્પવર્ષા કરી. તેનાથી કોરોનાવોરિયર્સની હિંમત વધી પરંતુ આ ફ્લાય પાસ્ટ પર હવે સવાલ ઉભા થઇ રહ્યા છે. નેવીના પૂર્વ રિટાયર્ડ એડમિરલ અરુણ પ્રકાશે કહ્યું કે ભૂખ્યા, ગરીબ અને પ્રવાસી મજૂરોને આપણી સેના વધુ સારી રીતે મદદ કરી શકત. પરંતુ તેમની ક્ષમતાઓનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ ફૂલો વરસાવવામાં અને ફ્લાય પાસ્ટને જ સમજવામાં આવ્યો.

કોરોનાવોરિયર્સને આ પ્રકારે સન્માન આપવા પર પૂર્વ નેવી પ્રમુખ રિટાયર્ડ એડમિરલ અરુણ પ્રકાશ સિવાય પૂર્વ સેના અધિકારીઓએ પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. રિટાયર્ડ જનરલ બિરેન્દર ધનોઆએ કહ્યું કે આ એ મિલિટરી નથી જેમાં મેં સેવાઓ આપી છે.

Given deep resources of tpt, logistics, med facilities & manpower, our military could have served citizens in meaningful ways & even helped repatriate starving, itinerant migrants in organised manner. But if fly-pasts & petal showering is considered their optimal use; so be it.