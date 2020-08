દિવ્ય ભાસ્કર Aug 14, 2020, 06:35 PM IST

ઇસ્લામાબાદ. પાકિસ્તાને 14 ઓગસ્ટે તેના સ્વતંત્રતા દિવસ પર પૂર્વ હુર્રિયત નેતા સૈયદ અલી શાહ ગિલાનીને તેમના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'નિશાન-એ-પાકિસ્તાન'થી સન્માનિક કર્યા છે. ગિલાની તરફથી હુર્રિયતના નેતાઓએ ઇવાન-એ-સદરમાં આ સન્માન સ્વીકાર્યું હતું.

અલગાવવાદી નેતા ગિલાનીએ કાશ્મીરમાં રહીને હંમેશા ભારત વિરોધી નિવેદનો અને ષડયંત્રો કર્યા છે. તેના લીધે પાકિસ્તાને આ સન્માન ગિલાનીને આપ્યું છે. પાકિસ્તાને તેના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કાશ્મીર એકતા દિવસ તરીકે કરી છે. ગિલાનીને આ સન્માન આપવાનો પ્રસ્તાવ પાકિસ્તાનના સિનેટર મુશ્તાક એહમદે આપ્યો હતો. આ પ્રસ્તાવ સદનમાં ધ્વનિમતથી પસાર થયો હતો. ગિલાની પર ટેરર ફન્ડિંગના આરોપ પણ લાગ્યા છે.

Hurriyat Leaders receiving Nishan-e-Pakistan Award on behalf of Syed Ali Shah Gilani from President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, at Aiwan-e-Sadr. pic.twitter.com/HoBjTZowJF