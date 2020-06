પુરી. મંગળવારે રથયાત્રા માટે બનાવેલા રથનાં પૈડાં ખેંચવામાં આવશે. 2500 વર્ષથી વધુ જૂની રથયાત્રાના ઇતિહાસમાં આવું પહેલીવાર હશે, જ્યારે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળશે, પરંતુ ભક્તો ઘરોમાં કેદ રહેશે. કોરોના રોગચાળાને કારણે, પુરી શહેરને સંપૂર્ણ લોકડાઉન પર લઈ જવામાં આવશે અને રથયાત્રાને મંદિરના 1172 સેવકો ગુંડિચા મંદિરે લઈ જશે.

#WATCH Idol of Lord Jagannath being brought to the chariot by priests and 'sevayats' for the Rath Yatra from Jagannath Temple in Puri#Odisha pic.twitter.com/b26LHX2jAi