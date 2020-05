ખરાબ હવામાનની સ્થિતિ વચ્ચે શ્રીનગરથી શરૂ થઈ ફ્લાઈ પાસ્ટ, કોલકાતાની 2 હોસ્પિટલ પર મમતાની મંજૂરી વગર પુષ્પવર્ષા થશે

કોરોના વોરિયર્સના સન્માનમાં ત્રણેય સેનાની પહેલ, હોસ્પિટલોની બહાર આર્મી બેન્ડ દેશભક્તિની ધૂન વગાડી રહી છે

નૌસેના અનો કોસ્ટ ગાર્ડના જહાજો પર સાંજે 7:30 વાગ્યાથી અડધી રાત્રી સુધી રોશની કરવામાં આવશે

શ્રીનગરમાં ખરાબ હવામાન હોવા છતાં વાયુસેનાએ કોરોના વોરિયર્સને સલામી આપી

દિવ્ય ભાસ્કર May 03, 2020, 04:08 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશભરમાં સેના, વાયુસેના અને નૌસેના કોરોના વોરિયર્સના સન્માન અને સલામી આપી રહ્યા છે. આ માટે ફ્લાઈ માર્ચ કરવામાં આવી રહી છે. હોસ્પિટલો પર હેલિકોપ્ટર મારફતે પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી રહી છે. આર્મી બેન્ડ સન્માનમાં દેશભક્તિની ધૂન વગાડવામાં આવી રહી છે. તેની શરૂઆત સવારે આઠ વાગે શ્રીનગરના ડાલ સરોવરથી ફ્લાઈ પાસ્ટથી થઈ. વાયુસેનાના વિમાનોએ ડાલ સરોવરની ઉપર ફોર્મેશનમાં ફ્લાઈ કર્યું. જોકે, ખરાબ હવામાનને લીધે વિમાનોની વિઝીબિલિટી ખૂબ જ ઓછી હતી અને વિમાન ખૂબ જ ઉંચાઈ પર ઉડ્ડાન ભર્યું હતું. કાશ્મીરમાં રાત્રે વરસાદ થયો હતો. આ ફ્લાઈ પાસ્ટ શ્રીનગર બાદ ચંડીગઢમાં જોવા મળી દિલ્હી અને બેંગ્લુરુમાં વોર મેમોરિયલ પર વાયુસેનાએ પુષ્પવર્ષા કરી. દિલ્હી અને બેંગ્લુરુમાં વોર મેમોરકિયલ પર વાયુસેનાએ પુષ્પવર્ષા કરી હતી. દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળમાં એરફોર્સના અધિકારીઓએ કહ્યું કે અમારી કોલકાતાની બે હોસ્પિટલો પર પુષ્પવર્ષાની યોજના છે. પણ રાજ્ય સરકારે આ માટે મંજૂરી આપી નથી. તેમ છતાં અમે કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરશું

ત્રિવેન્દ્રમ મેડિકલ કોલેજમાં એરફોર્સે પુષ્પવર્ષા કરી. ડોક્ટર-સ્ટાફે આભાર વ્યક્ત કર્યો

કોરોના વાઈરસ સામેના યુદ્દમાં સામેલ ડોક્ટરો, મેડિકલ સ્ટાફ, સફાઈ કામદારો અને પોલીસના સન્માનમાં ભારતીય સેના પાસ્ટ કરી રહી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રથમ વખત એવી ઘટના છે કે જ્યારે ત્રણેય સેના કોરોના વાઈરસનો સામનો કરી રહેલા વોરિયર્સના સન્માન માટે આગળ આવી છે. દેશના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બિપિન રાવતે શુક્રવારે આ અંગે જાહેરાત કરી હતી.

બંગાળની ખાડીમાં રહેલા આઈએનએસ જલાશ્વએ પણ સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો

જમ્મુ-કાશ્મીરઃ શ્રીનગરથી ફ્લાઈ પાસ્ટની શરૂઆત થઈ

શ્રીનગરમાં રવિવારે સવારે બે ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ સી-130એ શ્રીનગરના ડાલ સરોવર ઉપરથી સવારે 7.25 વાગે ઉડ્ડાન ભરી હતી. 8.55 વાગે તે ચંડીગઢના સુકના લેક પહોંચ્યાં, 10.15 વાગે દિલ્હીના રાજપથ, 10.49 વાગે જયપુરના જહાજ મહલથી 11.51 વાગે ભોપાલ પહોંચ્યા. હવે તે 1ઃ22 વાગે મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ, 2ઃ40 વાગે હૈદરાબાદના હુસૈનસાગર લેકથી 3ઃ46 વાગે બેંગ્લુરુની વિધાનસભા પહોંચશે. બાદમાં 4ઃ55 વાગે કન્યાકુમારીમાં વિવેકાનંદ રોકથી તિરુવનંતપુરમ સેક્રેટરીએટ સાંજે 5ઃ11 વાગે વાગે અને બાદમાં સુલૂર કોયંબ્તૂર સાંજે 5.5 વાગે ફ્લાઈ પાસ્ટ પૂરું કરશે.

આ તસવીર શ્રીનગરના ડાલ સરોવરની છે. અહીં સવારે બે ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ સી-130એ ફ્લાઈ પાસ્ટની શરૂઆત કરી. ફોટો-આબિદ બટ

ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ સી-130 તેની સાથે મેડિકલ સપ્લાય પણ લઈ ગયું છે- ફોટો-આબિદ બટ

મધ્ય પ્રદેશઃ સેનાના 2 ફાઈટર પ્લેને ભોપાલના મોટા તળાવ અને વિધાનસભાની ઉપર ફ્લાઈપાસ્ટ કર્યું. નિર્ધારીત સમય 11.30 વાગ્યાને બદલે ફાઈટર પ્લેન 11.50 વાગે ભોપાલ પહોંચ્યાં. લોકો 11.30 વાગ્યાથી જ તેમના ઘરોની છતો ઉપર રાહ જોતા હતા. જેવા પ્લેન દેખાયા લોકોએ અભિવાદન કર્યું.

રાજસ્થાનઃ એરફોર્સે જયપુરના એસએમએસ હોસ્પિટલ પર ફૂલ વરસાવવામાં આવ્યા, ડોક્ટરોએ કહ્યું- બમણા જુસ્સા સાથે કામ કરશું.ઈન્ડિયન એરફોર્સે ફાઈટર પ્લેન અને હેલિકોપ્ટર મારફતે રવિવારે કોરોના વોરિયર્સનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. જયપુરમાં રવિવારે સવારે 10 વાગ્યાથી લગભગ 11 વાગ્યા વચ્ચે સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલ અને આરયુએચએસ પર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી. ડોક્ટર્સ અને મેડિકલ સ્ટાફે કહ્યું કે અમે બણા જુસ્સા સાથે કામ કરશું.

મહારાષ્ટ્રઃ મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ ઉપર એરક્રાફ્ટ સુખોઈએ ઉડ્ડયન ભરી

મુંબઈમાં રવિવારે કોરોના વોરિયર્સના સન્માનમાં એરફોર્સના એરક્રાફ્ટ સુખોઈ-30એ મરીન ડ્રાઈવ ઉપરથી ફ્લાઈ માર્ચ કરી. આ ઉપરાંત કોરોના હોસ્પિટલો સાથે તેમના ડોક્ટર્સ તથા મેડિકલ સ્ટાફ પર એરફોર્સના વિમાનોએ પુષ્પવર્ષા કરી અને સલામી આપી.

હરિયાણાઃ આર્મીએ સરકારી હોસ્પિટલ પર પુષ્પવર્ષા કરી

ભારતીય સેનાએ હરિયાણાના પંચકુલાની સરકારી હોસ્પિટલની સામે મેડિકલ સ્ટાફ અને ડોક્ટરોના સન્માનમાં બેન્ડ વગાડ્યુ. ભારતીય વાસુસેનાના હોલિકોપ્ટરોએ પણ હોસ્પિટલ પર પુષ્પવર્ષા કરી.

વાયુસેનાએ રવિવારે સવારે પંચકુલાની સરકારી હોસ્પિટલ પર પુષ્પવર્ષા કરી હતી

દિલ્હી: વરસાદના કારણે ફ્લાઈ પોસ્ટ એક કલાક ટાળી દેવાયું

વાતાવરણ ખરાબ થવાના કારણે ફ્લાઈ પાસ્ટને એક કલાક મોડું શરૂ કરાયું. જ્યારે શ્રીનગરથી ફ્લાઈ પાસ્ટ પોતાના સમયે થશે. દિલ્હીમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે.

દિલ્હીમાં રવિવાર સવારે 9 વાગ્યે વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરોએ વોર મેમોરિયલ ઉપર ફૂલ વરસાવ્યા હતા. બીજી બાજુ સવારે 10 થી 10.30 વચ્ચે દેશભરમાં કોરોનાની હોસ્પિટલમાં પણ આર્મી, એરફોર્સ અને નેવીના હેલિકોપ્ટર દ્વારા ફૂલ વરસાવાયા.જેમાં દિલ્હીની એઈમ્સ, દીનદયાલ ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલ, જીટીબી હોસ્પિટલ, લોકનાયક હોસ્પિટલ, રામ મનોહર લોહિયા હોસ્પિટલ, સફરગંજ હોસ્પિટલ, ગંગારામ હોસ્પિટલ, બાબા સાહેબ આંબેડકર હોસ્પિટલનો સમાવેશ થાય છે.

દિલ્હીમાં ભારતીય વાયુસેનાના જવાનોએ આભાર વ્યક્ત કરવા માટે પોલીસ વોર મેમોરિયલ પર પુષ્પવર્ષા કરી હતી

આ તસવીર દિલ્હીની છે. અહીં રવિવારે વાયુસેનાના ત્રણ સી-30 ટ્રાન્સપોર્ટે રાયસીના હિલ પર ઉડ્ડાન ભર્યુ હતું

કર્ણાટકઃ આર્મીએ વિધાનસભાની સામે બેન્ડ ધૂન વગાડી

આર્મીએ રવિવારે સવારે બેંગ્લુરુમાં વિધાનસભા, નેશનલ વોર મેમોરિયલ અને એમજી મેટ્રો રેલવે સ્ટેશન પર કોરોના સામે એકજૂટતા દર્શાવી હતી. વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરે બેંગ્લુરુના વિક્ટોરિયા હોસ્પિટલ પર પુષ્પવર્ષા કરી હતી

#WATCH Indian Air Force aircraft showers flower petals on Victoria Hospital in Bengaluru to express gratitude towards health workers for their contribution in the fight against #COVID19 pandemic. #Karnataka pic.twitter.com/bkBfj80kqk — ANI (@ANI) May 3, 2020

ઉત્તરપ્રદેશઃ કિંગ જ્યોર્જ હોસ્પિટલના મેડિકલ સ્ટાફને સલામી આપી

લખનઉમાં કોરોના હોસ્પિટલ કિંગ જ્યોર્જ મેડિકલ યુનિવર્સિટી પર વાયુસેનાના એરક્રાફ્ટે પુષ્પવર્ષા કરી હતી.

#WATCH Indian Air Force aircraft shower flowers on King George's Medical University in Lucknow to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/idIGNnM2Wj

— ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2020



ફ્લાઈ પાસ્ટમાં આ વિમાનો સામેલ થશે

સુખોઈ 30, મિંગ 29 અને જહુઆર ફ્લાઈટ પ્લેન એર સેલ્યુટમાં ભાગ લેશે. સી-130જે સુપર હર્ક્યુલિસ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ પણ સામેલ થશે. આ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ 10 થી 12 ટકા ઉડ્ડયન ભરી શકે છે. એક દિવસની પ્રેક્ટિસમાં આ પ્રથમ વખત ફ્લાઈ પાસ્ટ થઈ રહી છે. અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં કોરોના વોરિયર્સના સન્માનમાં કેટલાક દિવસ અગાઉ એક ફ્લાઈટ પાસ્ટ કરવામાં આવી હતી. જેના માટે એક મહિનાની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી હતી.

નૌસેનાન જહાજો પર રોશની કરવામાં આવશે

રવિવારે સાંજે 7:30 વાગ્યાથી રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી મુંબઈના ગેટ ઓફ ઈન્ડિયાની નજીક રહેલા નૌસેનાના પાંચ જહાજો પર રોશની કરવામાં આવશે. નૌસૈનાની પશ્મિમી કમાનના આ જહાજો પર ઈન્ડિયા સેલ્યુટ્સ કોરોના વોરિયર્સ લખેલા બેનર જોવા મળશે. સાંજે 7:30 વાગે સાઈરન વાગશે અને આતશબાજી કરવામાં આવશે. આવો જ નજારો વિશાખાપટ્ટનમ, પોરબંદર, કારવાર, ચેન્નાઈ, કોચ્ચિન અને પોર્ટ બ્લેયરમાં રહેલા જંગી જહાજો પર જોવા મળશે. પોરબંદર, રત્નાગિરી, ગોવા, પોર્ટ બ્લેયર જેવા 24 અલગ-અલગ જગ્યા પર કોસ્ટ ગાર્ડના જહાજો પર પણ રોશની કરવામાં આવશે.