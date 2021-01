ભારતમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ:પ્રથમ દિવસે 3.15 લાખને બદલે 1.91 લાખ લોકોને જ વેક્સિન અપાઈ, જે લક્ષ્યાંક કરતા 60 ટકા રહી

#LargestVaccineDrive



Total of 1,91,181 beneficiaries get vaccinated for #COVID19 on day 1 of the massive nationwide vaccination drive.@PMOIndia @drharshvardhan @AshwiniKChoubey @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @COVIDNewsByMIB @CovidIndiaSeva @mygovindia @ICMRDELHI