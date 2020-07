દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 04:46 PM IST

શ્રીનગર. કાશ્મીરના સોપોરમાં ત્રણ વર્ષનો માસૂમ બાળક આતંકવાદી હુમલાથી બચી ગયો છે. હવે તે સુરક્ષિત છે અને માતાપિતાના ખોળામાં છે. જોકે, આ હુમલામાં તેના દાદાનું મોત નીપજ્યું હતું.

શૂટઆઉટ દરમિયાન બાળક દાદાના મૃતદેહ બેઠા બેઠા રડી રહ્યો હતો. તેને બચાવ્યા બાદ સુરક્ષા દળોએ તેને બહાર લાવ્યા. નિર્દોષ ઉંમર છે, તેથી મૃત્યુ અને પીડા જેવી લાગણીઓને હજુ તેને એટલો અનુભવ નથી. તે તેની દુનિયામાં પહોંચતાં જ હસી રહ્યો છે. પરંતુ જ્યારે બધે ફાયરિંગ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે આ બાળકને બચાવવો એટલો પડકારજનક હતો. તેને બચાવનારા લોકો પાસેથી જાણો આખી કહાની.

The first hand account by a local cop in Sopore about the terror crime. He was first to respond the situation after the incident. pic.twitter.com/nIVxrIJmlF