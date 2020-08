દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 04:45 AM IST

મુંબઈ. મુંબઈના ગ્રાન્ટ રોડ વિસ્તારમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનની હોસ્પિટલમાં મોડી રાત્રે આગ લાગી હતી. ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડી ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. જોકે, હોસ્પિટલમાં આગ લાગવા પાછળનું કારણ જાણી શકાયુ નથી. ઘટનામાં કોઇને ઈજા કે જાનહાની થઇ નથી.

Mumbai: Fire breaks out at a hospital in Grant Road; around 6 fire tenders are at the spot. More details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/SEHhCXvKEh