દિવ્ય ભાસ્કર Jul 31, 2020, 01:10 PM IST

હૈદરાબાદ. કોરોના મહામારીના લીધે આમ તો વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ મોટાપાયે પ્રભાવિત થયો છે, પરંતુ હૈદરાબાદના મોહમ્મદ નરુદ્દીન માટે કોરોનાનો સમય સારા સમાચાર લઇને આવ્યો છે. તેઓ લગાતાર 33 વર્ષથી પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા પરંતુ અંગ્રેજીમાં ફેલ થઇ જતા હતા. હવે કોરોનામાં સરકારે છૂટ આપતા તેમણે દસમું ધોરણ પાસ કરી લીધું છે.

કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખીને તેલંગાણા સરકારે દરેક વિદ્યાર્થીઓને પાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હૈદરાબાદના મોહમ્મદ નરુદ્દીન 51 વર્ષના છે. તેઓ 33 વર્ષથી સતત પરીક્ષા આપતા હતા. પરંતુ હંમેશા તેઓ ફેલ થઇ જતા. જોકે તેમણે ક્યારેય હાર માની નહીં. આ વખતે તેમને નસીબનો સાથ મળ્યો અને રાજ્ય સરકારે કોરોના સંક્રમણના લીધે દરેક વિદ્યાર્થીને પાસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું- હું 1987થી 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપી રહ્યો છું. મારું અંગ્રેજી નબળું હોવાથી તેમાં ફેલ થઇ જતો હતો. પરંતુ આ વખતે હું પાસ થઇ ગયો છું કારણ કે કોવિડ-19ના લીધે સરકારે છૂટ આપી છે.

Telangana:Mohammad Noorudin,a 51-year-old man from Hyderabad has cleared his Class 10 examination after 33 yrs. He says,"I have been appearing for exams since 1987 as I am weak in English I couldn't pass. I passed this year as govt has given exemption due to #COVID19." pic.twitter.com/OUfrwdi4FO