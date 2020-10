Gujarati News

National

Fact Check: Modi Government Giving 10 GB Free Internet Data To Students Daily? 6 Month Old Fake Message Is Going Viral Again

ફેક ન્યૂઝ એક્સપોઝ: વિદ્યાર્થીઓને દરરોજ 10 GB મફત ઇન્ટરનેટ ડેટા આપી રહી છે મોદીસરકાર? 6 મહિના જૂના ફેક મેસેજ ફરી વાઇરલ થઈ રહ્યા છે

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

શું વાઇરલ થઈ રહ્યું છે સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે મોદીસરકાર કોરોનાકાળમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માટે વિદ્યાર્થીઓને દરરોજ 10 GB મફત ઈન્ટરનેટ આપી રહી છે. વાઈરલ મેસેજ સાથે એક લિન્ક છે, વિદ્યાર્થીને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લિન્ક પર ક્લિક કર્યા પછી જ મફત ડેટા મળશે.

મેસેજ છેઃDue to Corona Virus Schools and Colleges have been closed and because of this, the Education of Students has been affected, So Government is providing Free Internet (10GB Per Day) to all the Students.

So that Students can complete their Education and also give Exams with the help of Internet and Online Classes.

You can fill the form to get your Free Internet Pack (10GB Per Day) from this link.

👉 https://bit.ly/Register-For-Free-Internet-10GB

🙏🙏 Request: 🙏 For the convenience of people, share this message as much as possible so that they can get the benefit of this facility.

અને સાચું શું છે?

વાઈરલ મેસેજમાં લખ્યું છે કેઃ કોરોના વાઈરસને કારણે શાળા-કોલેજ બંધ છે. જ્યારે ગૃહમંત્રાલયે અનલોક-5ની ગાઈડલાઈન્સમાં 15 ઓક્ટોબરે શાળા ખોલવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મેસેજ લોકડાઉન વખતનો છે.

ઈન્ટરનેટ પર અમને આવા કોઈ સમાચાર નથી મળ્યા, જેનાથી પુષ્ટિ થાય કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓને મફત ઈન્ટરનેટ આપી રહી છે.

મેસેજ સાથે વાઈરલ થઈ રહેલી લિન્ક પર ક્લિક કરવાથી જે વેબપેજ ખૂલે છે એની યુઆરએલથી જ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે આ કોઈ સરકારી વેબસાઈટ નથી. સરકારી વેબસાઈટની યુઆરએલ પર છેલ્લે gov.in હોય છે, જ્યારે આમાં એવું નથી.

MHRD અને સૂચના તથા પ્રસારણમંત્રાલયની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર પણ અમને મફત ઈન્ટરનેટ ડેટા આપવા અંગે કોઈ અપડેટ મળ્યું નથી. કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી રમેશ પોખરિયાલ નિશંકનું ટ્વિટર હેન્ડલ ચેક કર્યું તેમ છતાં અમને આવી કોઈ જાહેરાત મળી નથી.

6 મહિના પહેલાં પણ ઈન્ટરનેટ પર ફ્રી ઈન્ટરનેટ આપવાનો દાવો કરતો મેસેજ વાઈરલ થયો હતો. કેન્દ્ર સરકારના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ PIB ફેક્ટ ચેકથી આને ફેક ગણાવ્યું હતું.