દિવ્ય ભાસ્કર May 27, 2020, 02:23 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ અર્થવ્યવસ્થા પર ચર્ચા કરવા માટે એક સીરિઝની શરૂઆત કરી છે જેમાં તે નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જેના સંદર્ભમાં રાહુલે બે નિષ્ણાત સાથે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી બુધવારે હાવર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર આશીષ ઝા અને સ્વીડનના પ્રોફેસર જોહાન સાથે ચર્ચા કરી હતી. કોરોનાની વેક્સીન અંગે પ્રોફેસર ઝાએ કહ્યું કે,પહેલી વેક્સીન આગામી વર્ષ સુધી આવી શકે છે, ભારત માટે 50-60 કરોડ વેક્સીનની જરૂર પડશે.

To view my complete conversation with global public health experts, Prof Ashish Jha & Prof Johan Giesecke on the nature of the Covid19 virus & its global health implications, click on the link below, now: https://t.co/4WBysSnKTg



Here’s a short clip from the video. pic.twitter.com/gRygxlLuvG