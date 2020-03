દિવ્ય ભાસ્કર Mar 28, 2020, 02:06 PM IST

બેંગલુરૂ: IT કંપની ઇન્ફોસિસે કોરોના મહામારીને લઇને ફેસબુક પર મજાક કરતી પોસ્ટ કરવા પર એક એન્જિનિઅરને નોકરીમાંથી કાઢી નાખ્યો હતો. એન્જિનિઅર મુજીબ મોહમ્મદે પોસ્ટ કર્યું હતું- આવો આપણે સાથે આવીએ, લોકો વચ્ચે જઇને છીંકો. વાયરસ ફેલાવો. ત્યારબાદ મુજીબની ઓળખ ઇન્ફોસિસ કર્મચારી તરીકે થઇ હતી અને કંપનીએ તેની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી. સોશિયલ મીડિયામાં સંક્રમણ ફેલાવવાની વાત કરવા પર તેની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે.

ઇન્ફોસિસે ટ્વિટ કર્યું- અમે અમારા એક કર્મચારીની પોસ્ટની તપાસ કરી લીધી છે. તેની પોસ્ટ કંપનીના નિયમો અને સામાજિક પ્રતિબદ્ધતા વિરુદ્ધ છે. આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે અમારી ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી છે. તેને નોકરીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યો છે.

Infosys has completed its investigation on the social media post by one of its employees and we believe that this is not a case of mistaken identity. (1/2)