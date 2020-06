દિવ્ય ભાસ્કર Jun 30, 2020, 09:04 AM IST

અનંતનાગ. જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લાના વાધમા વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ 2 આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. આતંકીઓ છુપાયેલા હોવાના ઈનપુટના આધારે સિક્યોરિટી ફોર્સિસે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ પહેલા સોમવારે આર્મી અને પોલીસે જોઈન્ટ ઓપરેશનમાં અનંતનાગ જિલ્લાના ખુલચોહર વિસ્તારમાં 3 આતંકીઓને ઠાર કરીને ડોડા જિલ્લાને આતંકવાદી મુક્ત જાહેર કર્યો હતો.

#WaghamaEncounterUpdate: 02 #unidentified#terrorists killed. Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/7ZjPcvH8Vc