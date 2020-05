દિવ્ય ભાસ્કર May 22, 2020, 02:51 PM IST

નવી દિલ્હી. છેલ્લા બે મહિનાથી લાગુ કરાયેલા લોકડાઉનમાં હવે ધીમે ધીમે છૂટછાટ અપાઈ રહી છે. 25 મેથી દેશમાં ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટ્સ શરૂ કરાશે. આ માટે એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિગો અને સ્પાઈસ જેટે બૂકિંગ શરૂ કર્યું છે. દિલ્હી-મુંબઈ રૂટની તમામ સીટો એક કલાકમાં બૂક થઈ ગઈ હતી. એર ઈન્ડિયાએ શુક્રવારે ટ્વિટ કરીને કહ્યું છે કે અમારી સેવા માટે ટિકિટ બૂકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. શુક્રવારે બપોરના 12.30 વાગ્યાથી ટિકિટ બૂકિંગ શરૂ કરાયું છે. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટની દિલ્હી-મુંબઈની ટિકિટ રૂ. 5 હજારથી 21 હજાર છે, ઈન્ડિગોની ટિકિટનો ભાવ 7 હજાર છે.

#FlyAI : Good News ! Our Domestic Flight Bookings will start from 1230 hrs today. To book login to https://t.co/T1SVjRD6o5 or contact authorised travel agents or visit our booking offices or call customer care . #Flythenewnormal

માત્ર એર ઈન્ડિયા જ નહીં. તમામ એરલાયન્સે ટિકિટ બૂકિંગ શરૂ કરી દીધું છે.કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ ગુરુવારે પ્રેસ કોન્ફ્રેન્સ કરીને ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટ્સ અંગે જાણકારી આપી હતી.

We’re ready to paint the sky red again, starting 25th May, 2020. And we look forward to having you on-board. Bookings are now open! pic.twitter.com/fTfV7Yf0BG