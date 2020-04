દિવ્ય ભાસ્કર Apr 14, 2020, 05:31 PM IST

નવી દિલ્હી. લોકડાઉનને 3 મે સુધી લંબાવવાની પ્રધાનમંત્રીની જાહેરાત સાથે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ઘરેલુ તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયનો બંધ રહેશે. એરલાઈન કંપનીઓ ખાતરી આપી છે કે જે યાત્રીઓએ 30મી એપ્રિલ સુધી ફ્લાઈટનું જે બૂકિંગ કરાવ્યુ છે તેમના પૈસા સુરક્ષિત રહેશે.

સરકારે શું નિર્ણય કર્યો?

દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયનો 23 માર્ચ તથા ઘરેલુ ઉડ્ડયનો 25 માર્ચથી બંધ છે. પ્રધાનમંત્રીના સંબોધન બાદ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે કહ્યું છે કે તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય તથા ઘરેલુ ઉડ્ડયનો 3 મેના રાત્રીના 11:59 વાગ્યા સુધી સસ્પેન્ડ રહેશે.

ઉડ્ડયનો બંધ રાખવા શાં માટે જરૂરી છે

દેશમાં આશરે 20 જેટલા એરપોર્ટ પરથી આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયનોની સેવા છે. આ એરપોર્ટથી 55 દેશના 80 શહેર સુધી પહોંચી શકાય છે. વિશ્વભરમાં કોરોના વાઈરસ ફેલાયો છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયનો પર પ્રતિબંધ મુકવાની જરૂર પડી હતી. ફેબ્રુઆરી,2019ના એક અહેવાલ પ્રમાણે દેશમાં એક વર્ષમાં આશરે 32 કરોડ ઈન્ટરનેશનલ પેસેન્જર આ ફ્લાઈટનો ઉપયોગ કરે છે. દેશમાં પ્રત્યેક મહિને સરેરાશ 1.3 કરોડ અને વાર્ષિક 14 કરોડ યાત્રી ઘરેલુ ઉડ્ડયનોમાં યાત્રા કરે છે. આ આંકડો મોટો છે. આ સંજોગોમાં કોરોનાથી બચવા અસરકારક પગલા ભરવા જરૂરી છે.

શું 3 મે બાદ ઉડ્ડયન પુનઃશરૂ થશે?

આ અંગે હજુ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. નાગરિક ઉડ્ડયન પ્રધાન હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું છે કે લોકડાઉન બાદ ઘરેલુ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયનો પર પ્રતિબંધ હટાવવા અંગે વિચાર કરવામાં આવશે. અમે સમજી શકીએ છીએ કે મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે સહયોગ કરો.

There were good reasons for the Lockdown to be extended till 3rd May.



We can consider lifting restrictions on both domestic & international flights thereafter.



I understand the problems being faced by people who need to travel & request them to bear with us.