દિવ્ય ભાસ્કર Apr 24, 2020, 04:15 PM IST

રાંચી. ઝારખંડના રાંચી શહેરમાં આવેલી રાજેન્દ્ર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ(રિમ્સ)માં દર્દીઓની સારવાર કરતા ડોક્ટર દંપતીએ પોતાના લગ્નની વર્ષગાંઠ સ્ટાફ અને દર્દીઓ સાથે મનાવી. આ દંપતીની 7 દિવસની ડ્યુટી ગુરુવારે પૂરી થઇ ગઈ છે. હાલ બંને 14 દિવસ માટે ક્વૉરન્ટીન સેન્ટરમાં ગયા છે. ડોક્ટર નિશાંત પાઠક અને ડોક્ટર રિતિકાનાં બે વર્ષ પહેલાં લગ્ન થયા હતા. 16 એપ્રિલે આ કપલની બીજી મેરેજ એનિવર્સરી હતી. ગુરૂવારે ડોક્ટર નિશાંતે પોતાના ટ્વિટર પર ફોટો પોસ્ટ કરીને આ માહિતી આપી હતી.

On our marriage anniversary we both are treating corona patients. Because treating our patient is our only goal of life."We stay at work for you, you stay at home for us" @narendramodi@PMOIndia @rajnathsingh @JPNadda #COVID2019india #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/lEtyYWXAV9