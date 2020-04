દિવ્ય ભાસ્કર Apr 27, 2020, 08:35 PM IST

ધૈવત ત્રિવેદી, અમદાવાદ:. કોરોના સંક્રમણની ઝડપી ચકાસણી માટે ચીની બનાવટની રેપિડ એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ કિટ માટે ભારતે બજારભાવ કરતાં આશરે 145 ટકા જેટલી ભારે ઊંચી કિંમત ચૂકવી હોવાનો ઘટસ્ફોટ દિલ્હી હાઈકોર્ટ સમક્ષ થયો છે. રેર મેટાબોલિક્સ નામની કંપનીએ ભારત સરકારને અતિશય ઊંચી કિંમતે આ કીટ વેચી હોવાનું અદાલત સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજોમાં ખૂલ્યું છે. કમનસીબી એ છે કે, ભારે ઊંચા ભાવે ખરીદાયેલી આ કિટ પણ ખોટા પરિણામો આપતી જણાતાં દેશભરમાં તેનો ઉપયોગ ટાળવો પડ્યો છે.

રૂ.245 માં આયાત થઈ, સરકારને રૂ.600 માં મળી

કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ઝડપભેર પારખી શકતી એન્ટીબોડી ટેસ્ટ કિટ વોન્ડફો નામની ચીની કંપનીએ તૈયાર કરી છે. આ કિટ આયાત કંપની મેટ્રિક્સ લેબોરેટરીઝે રૂ. 245 પ્રતિ કિટના હિસાબે મેળવી હતી. રેર મેટાબોલિક્સ નામની ભારતીય કંપનીએ ગ્વાંગ્ઝો વોન્ડફો સાથે કરાર કરીને 10 લાખ કિટનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. એ પછી રેર મેટાબોલિક્સે આર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ નામની કંપનીને રૂ. 400 પ્રતિ કિટના ભાવે ભારતમાં વિતરણના અધિકારો આપ્યા હતા અને આર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પાસેથી ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) દ્વારા 5 લાખ કિટનો ઓર્ડર મૂકાયો હતો જેમાં રૂ. 600 પ્રતિ કિટ નક્કી થયા હતા.

Indian Council of Medical Research (ICMR) issues revised advisory to state governments regarding Rapid Antibody Blood tests. ICMR has written to them to stop using Guangzhou Wondfo Biotech and Zhuhai Livzon Diagnostics kits. #COVID19 pic.twitter.com/brLQILbk54