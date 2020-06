દિવ્ય ભાસ્કર Jun 19, 2020, 05:43 PM IST

નવી દિલ્હી. દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની તબિયત સુધારા પર નથી. તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા અત્યારે ઓક્સિજન સપોર્ટ પર રાખવામા આવ્યા છે. લેટેસ્ટ રિપોર્ટ અનુસાર તેમને હવે પ્લાઝમા થેરપી આપવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. તેના માટે તેમને સાકેતમાં સ્થિત મેક્સ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામા આવી રહ્યા છે. બે દિવસ પહેલા તેમનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો.

His latest CT scan report shows that the pneumonia patches in his lungs have increased. He experienced increased giddiness and tiredness today. The advice of doctors will be followed: Delhi CM Arvind Kejriwal on Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/2Huuselyyo