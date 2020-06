દિવ્ય ભાસ્કર Jun 16, 2020, 11:12 AM IST

નવી દિલ્હી. દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, તેમને તાવ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે. જે કોરોના વાઈરસના લક્ષણો છે. તેમને રાજીવ ગાંધી સુપર સ્પેશ્યલિટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમનો કોરોના ટેસ્ટ કરાયો છે. રિપોર્ટ સાંજ સુધી આવશે.

સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ પોતે ટિ્વટ કરીને જાણકારી આપી

સત્યેન્દ્ર જૈનને કોરોના વાઈરસ ટેસ્ટ પણ કરાવાયો છે. તેમનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ સાંજ સુધી આવી જશે. હાલ હોસ્પિટલમાં તેમને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે જાતે ટિ્વટ કરીને એડમિટ હોવાની માહિતી આપી છે. તેમણે લખ્યું કે, તાવ અને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોવાથી મને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હું તમને સતત અપડેટ આપતો રહીશ.

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated