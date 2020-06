દિવ્ય ભાસ્કર Jun 02, 2020, 07:52 PM IST

મુંબઈ. કોરોના મહામારીનો સામનો કરી રહેલા મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં હવે ‘નિસર્ગ’ વાવાઝોડાનો ખતરો પણ છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ તે 3 જૂને દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉતર મહારાષ્ટ્રના તટ પર પહોંચી જશે. તેને જોતા મુંબઈ સિવાય મહારાષ્ટ્રના તટીય વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ વાવાઝોડુ મુંબઈથી 490 કિમી, ગોવાથી 280 કિમી અને ગુજરાતના સુરતથી 710 કિમી દૂર છે.

ભારતીય મોસમ વિભાગે અરબ સાગરમાં બની રહેલા દબાણના ક્ષેત્રને લઈને ચેતવણી જાહેર કરી છે. મોસમ વિભાગે જણાવ્યું કે આ વાવાઝોડું અગામી 12 કલાકમાં તોફાની વાવાઝોડામાં અને અગામી 12 કલાકમાં ખતરનાક વાવાઝોડોમાં રૂપાતરિત થઈ શકે છે. આ કારણે જ મુંબઈની આસપાસના જિલ્લાઓમાં હાઈઅલર્ટ છે. NDRFની બે ટીમ પાલઘર, ત્રણ મુંબઈ, એક થાને, બે ટીમ રાયગઢ અને એક રત્નાગીરીમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે.

Depression over eastcentral Arabian intensified into Deep Depression .To intensify further into into a Cyclonic Storm in next 12 hrs and into a Severe Cyclonic Storm in subsequent 12 hrs and cross north Maharashtra and adjoining south Gujarat coast in afternoon of 03rd June. pic.twitter.com/ePU9HuEb5S