દિવ્ય ભાસ્કર Jun 30, 2020, 03:35 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક. ગઈકાલે જાહેરાત થયા પ્રમાણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 4 વાગ્યે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કરવાના છે. હાલ કોરોના મહામારી ઉપરાંત ચીન સાથેના સરહદી તણાવ પૈકી ક્યા વિષય અંગે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રને સંબોધશે એ વિશે સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ઉત્સુકતા વર્તાઈ રહી છે. દરમિયાન, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વિટ કરીને નાગરિકોને આજનું સંબોધન સાંભળવા અપીલ કરી એ પછી સૌની ઉત્સુકતા બેવડાઈ રહી છે.

અમિત શાહે બપોરે 12 વાગ્યા પછી તરત વડાપ્રધાનના સંબોધનનું શેડ્યુઅલ પોસ્ટર મૂકીને લખ્યું હતું કે, 'વડાપ્રધાન મોદી આજે સાંજે 4 વાગ્યે રાષ્ટ્રને ઉદબોધન કરશે. દરેકને તેમાં જોડાવા હું અપીલ કરું છું.'

I appeal everyone to tune in to Prime Minister Shri @narendramodi ji‘s address to the Nation at 4 PM today. pic.twitter.com/Bvet4iIE1D